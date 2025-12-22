CNN民調：2028美國總統選舉 范斯與紐松領先

快訊

中央社／ 紐約21日專電
美國副總統范斯。美聯社
美國總統川普上任將滿一年，有線電視新聞網今天公布民調顯示，距離下屆大選還有3年，過半美國民眾已有看法，但僅1/3心中有可能人選，現任副總統范斯、加州州長紐松的支持度分別在共和黨與民主黨暫居領先。

過去2屆美國總統選舉均有時任總統爭取連任，2028年底大選將是近年首次沒有現任總統參選，政治交棒與世代交替意味濃厚。

有線電視新聞網（CNN）委託獨立機構SSRS民調顯示，約過半美國民眾對下任總統選舉已有看法，但2/3心中沒有可能人選，1/3已有，可能人選高達65名，大部分支持度僅約或低於1%，顯示兩黨至今仍在整合。

已有可能人選的共和黨與親共和黨中間選民中，22%支持現任副總統范斯（JD Vance）、4%支持國務卿盧比歐（Marco Rubio）、3%為現任總統川普（Donald Trump）、2%為佛羅里達州長迪尚特（RonDeSantis）。

民主黨與親民主黨中間選民方面，11%支持加州州長紐松（Gavin Newsom）、5%為前任副總統賀錦麗（Kamala Harris）、4%為紐約州聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），前運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）與前總統歐巴馬（BarackObama）為2%。

美國憲法第22修正案限制任何人僅能出任總統兩次，但受訪者仍提出川普與歐巴馬。

受訪者中，11%認為支持范斯的前3項原因為智慧、政策與維持川普政策，6%支持紐松的受訪者提出關心瞭解民眾、對抗川普與共和黨、經驗。

距離下屆美國總統選舉還有3年，攸關兩黨板塊變動的期中選舉將於明年底舉行，兩黨至今未見明顯的可能總統角逐者。

民調顯示，紐松、賓州州長夏皮洛（JoshShapiro）、伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）等民主黨籍現任州長被點名出馬；延續川普政策為共和黨「讓美國再次偉大」運動（MAGA）支持者的主流，范斯支持聲浪高於盧比歐。

