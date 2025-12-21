食物銀行外大排長龍 民生物價高考驗川普支持者耐心

美國總統川普在去年的總統大選，靠著降低生活成本的承諾，橫掃密西根州鄉村地區選票。如今遲遲降不下來的通貨膨脹率正在測試這項承諾，也考驗支持者的耐心。

路透社報導，在力挺川普（Donald Trump）的密西根州鄉村地區卡帕克鎮（Capac），近日某個下雪的早晨，30多輛車停在一家消防局改建的食物銀行外等候。裡面志工正忙著包裝萵苣、蘋果及其他家庭必需品。這些物資的價格今年不是大幅上漲，就是持續居高不下。

現年35歲、育有3名子女的盧特維格（TaylorLudwig）在食物銀行上午10時開門前，開著皮卡車來到現場排隊。

盧特維格去年投票給川普時，抱持著不用再靠食物賙濟庫幫助的希望，當時川普的競選主軸就是要降低物價。

她表示，自己原本預期川普上任近一年後，在抑制通膨方面會有更大進展，但穀物及蔬菜水果等基本生活所需的價格依然高得驚人。

盧特維格將生活成本居高不下歸咎給民主黨籍的前總統拜登（Joe Biden）。儘管如此，這名傾向共和黨的獨立選民也說，如果川普不加快腳步兌現他在2024年的競選承諾，明年11月的國會期中選舉，自己可能不會再支持共和黨。

她說：「我不會像羊一樣跟隨某個人。我會支持你，直到我知道這樣不好為止。」

盧特維格是路透社記者在卡帕克鎮及聖克萊郡（St.Clair County）其他區域訪問到的19名挺川選民之一。這個地區近年來愈來愈傾向支持共和黨，2024年川普獲得66.5%的選票。

如今他們的不滿之情有可能向外蔓延，威脅共和黨在期中選舉的勝算，並讓民主黨在密西根州這個決定參議院掌控權的關鍵州取得突破機會。

路透社採訪的19人中，有4人表示，如果明年11月前通膨及其他經濟狀況沒改善，他們可能會認真考慮把票投給民主黨。另外10多人說還是會支持共和黨。其餘3人則說自己還沒拿定主意，或是沒透露投票意向。

經濟學家表示，總統能迅速壓低物價的手段有限，而且川普加徵的關稅推高了進口成本，這些成本大多會轉嫁給消費者。

川普尚未說明之後他將如何降低物價，但提到國會今年通過、預計明年1月生效的減稅措施。白宮表示，川普將於2026年展開競選活動，強調其政策帶來的經濟效益。