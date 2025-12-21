加薩停火談判 美卡達埃及土耳其籲各方保持克制

快訊

中央社／ 邁阿密20日綜合外電報導
以色列空襲加薩示意圖。(路透)

美國首席特使表示，美國今天和卡達、埃及、土耳其在邁阿密會談後，共同呼籲加薩停火相關各方履行承諾，並保持克制。

各國高層官員與美國總統川普（Donald Trump）的特使魏科夫（Steve Witkoff）會面，檢視10月10日生效的停火協議第一階段進展。

魏科夫在社群平台X發布聲明表示：「我們重申對總統20點和平計畫全體內容的完全承諾，並呼籲所有各方履行義務、保持克制，配合監督機制。」

此次會談是在停火協議持續承受壓力的情況下舉行。

加薩民防單位表示，以色列昨天砲擊一處避難所，造成6人喪生，使停火生效以來死於以色列火力的巴勒斯坦人總數增至400人。

以色列也多次指控哈瑪斯（Hamas）違反停火協議，並表示自10月以來已有3名士兵在該地區喪命。

今天發布的聲明指出，和平協議第一階段已取得進展，包括人道援助擴大、歸還人質遺體、部分部隊撤離，以及敵對行動減少。

聲明呼籲在短期內建立並啟動過渡行政當局，並表示未來幾週將持續就其執行方式進行磋商。

