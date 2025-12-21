舊金山大停電影響13萬家戶 部分餐廳與商店停業
美國加州舊金山今天發生大規模停電，許多家庭與企業用戶一片漆黑，部分公共運輸系統也受波及。太平洋瓦斯電力公司（PG & E）表示，受影響的約有13萬用戶。
美聯社報導，這場停電導致舊金山北部大片地區陷入黑暗，停電範圍始於里契蒙（Richmond）、普里席狄歐（Presidio）以及金門公園（Golden Gate Park）周邊區域，時間從今天下午開始，隨後範圍不斷擴大。
太平洋瓦斯電力公司尚未就停電原因作出回應，這次停電影響其舊金山約1/3客戶。
社群平台與當地媒體報導，大量餐廳與商店關門，路燈與耶誕裝飾燈也都熄滅。
舊金山緊急事務管理署 (SFEMA) 在社群平台X表示，全市交通「嚴重中斷」，居民如非必要應避免外出，同時要將不亮的交通號誌視為「四向停車標誌」。
舊金山交通部門表示，由於停電，部分舊金山公共運輸公司（Muni）公車站與灣區捷運系統（Bart）輕軌站將不予停靠。
消防官員下午約3時15分在X發布消息指出，部分停電是由位於第8街與米慎街（Mission Street）交叉口的太平洋瓦斯電力公司變電站內部火災所引起。
太平洋瓦斯電力公司隨後於下午4時在X發布消息稱，電網已恢復穩定，預計不會再出現其他用戶停電。公司表示，目前尚無法確認能否在稍晚恢復正常供電。
