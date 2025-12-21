快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

舊金山大停電影響13萬家戶 部分餐廳與商店停業

中央社／ 舊金山20日綜合外電報導

美國加州舊金山今天發生大規模停電，許多家庭與企業用戶一片漆黑，部分公共運輸系統也受波及。太平洋瓦斯電力公司（PG & E）表示，受影響的約有13萬用戶。

美聯社報導，這場停電導致舊金山北部大片地區陷入黑暗，停電範圍始於里契蒙（Richmond）、普里席狄歐（Presidio）以及金門公園（Golden Gate Park）周邊區域，時間從今天下午開始，隨後範圍不斷擴大。

太平洋瓦斯電力公司尚未就停電原因作出回應，這次停電影響其舊金山約1/3客戶。

社群平台與當地媒體報導，大量餐廳與商店關門，路燈與耶誕裝飾燈也都熄滅。

舊金山緊急事務管理署 (SFEMA) 在社群平台X表示，全市交通「嚴重中斷」，居民如非必要應避免外出，同時要將不亮的交通號誌視為「四向停車標誌」。

舊金山交通部門表示，由於停電，部分舊金山公共運輸公司（Muni）公車站與灣區捷運系統（Bart）輕軌站將不予停靠。

消防官員下午約3時15分在X發布消息指出，部分停電是由位於第8街與米慎街（Mission Street）交叉口的太平洋瓦斯電力公司變電站內部火災所引起。

太平洋瓦斯電力公司隨後於下午4時在X發布消息稱，電網已恢復穩定，預計不會再出現其他用戶停電。公司表示，目前尚無法確認能否在稍晚恢復正常供電。

舊金山 停電 電力

延伸閱讀

颱風停電不再慌！台電規畫台東41公里地下電纜 強化防災韌性

池秋美被酸穿搭像「菜市場夫人」　高EQ回嗆：妳家住太平洋？

新北貨櫃車撞倒電桿交通中斷 害女騎士受傷、596戶停電

桃園越籍男酒駕自撞電桿倒塌 釀1615戶深夜大停電

相關新聞

「川普內閣異數」！美國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

美國國務卿魯比歐19日舉行年終記者會，全程站立超過2小時回答近50名國內外記者提問，從頭到尾沒有對媒體或提問本身口出惡言...

斯特凡尼克退選翌日 川普表態支持布萊克曼競逐紐約州長

關於紐約州下屆州長選舉，川普總統20日公開表態，支持共和黨的長島納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)角逐共...

被ICE強制分離 紐約華人父子團聚將遣返中國

紐約市一名中國籍父親鄭飛(姓名皆音譯)與六歲兒子鄭元鑫(Yuanxin)日前被被移民與海關執法局(ICE)探員逮捕並分開...

淫魔檔案川普部分被下架 司法部稱「為保護受害者」

司法部繼19日在「Epstein Library」網站上公布一批已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein...

川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普總統19日表示，他打算在未來幾天內召集主要保險公司，施壓他們降低健保保費，因為歐記健保(可負擔健保法，ACA)的補貼...

淫魔檔案裡一堆他 柯林頓稱自己變代罪羔羊

司法部19日公布數千份與艾普斯坦檔案，外界原本期待可以揭露這名已故富豪及其與權勢人物關係的新細節，不過內容重點幾乎未見牽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。