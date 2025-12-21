快訊

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批包庇權貴

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
「淫魔」富豪艾普斯坦。 路透社
「淫魔」富豪艾普斯坦。 路透社

儘管已故性犯罪富豪艾普斯坦案件卷宗在今天曝光，但由於大量頁面被塗黑、照片遭審查，激怒受害者與部分共和黨人，不僅無法平息社會質疑，更成為衝擊2026期中選舉的變數。

法新社和路透社報導，美國司法部公開的大量資料中，包含前總統柯林頓（Bill Clinton），以及艾普斯坦（Jeffrey Epstein）顯赫社交圈中其他知名人士的照片，包括滾石樂團（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）和已故流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）。

但由於許多文件內容被塗黑，加上美國總統川普政府官員的嚴格管控，反而引發外界質疑，這些資料是否真能平息關於高層掩蓋真相的陰謀論。

艾普斯坦案控訴人之一拉塞達（Marina Lacerda）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「就直接公布檔案，別再塗黑那些根本沒必要隱匿的名字。」

「我們是在保護倖存者，還是在保護這群菁英人士？所謂透明化的過程，理應只針對倖存者與受害者的姓名進行遮蓋處理。」

另一位艾普斯坦案的倖存者麥可斯（Jess Michaels）表示，她花數小時翻閱文件，試圖找尋自己當年的受害者陳述，以及她撥打聯邦調查局（FBI）檢舉專線時的通訊紀錄。

她向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「我完全找不到那些資料。政府能做的難道就只有這樣嗎？即便有國會法案的支持，我們依然無法獲得正義。」

在眾多塗黑區塊中，一份標註為「紐約大陪審團」的119頁文件竟被徹底塗黑。此外，另有7頁列出254名按摩師的名單，也以保護受害者為由，將名字全部蓋上黑條處理。

部分共和黨議員及右翼媒體與民主黨同聲譴責，痛批昨天釋出的內容殘缺不全，甚至可能違反促使檔案公開的法律。

雖然這股反對聲浪尚未演變成更廣泛的黨內反彈，但仍凸顯出艾普斯坦醜聞遠未終結，風波很可能持續到明年，共和黨屆時將力爭維持國會控制權。

