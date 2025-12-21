快訊

柯林頓摟妹照曝光！美司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國司法部19日公布艾普斯坦案文件，部分照片可見人物包括80年代流行樂天王麥可傑克森（左），60年代流行樂傳奇女王黛安娜羅絲（右），中間為美國前總統柯林頓。路透
美國司法部19日公布艾普斯坦案文件，部分照片可見人物包括80年代流行樂天王麥可傑克森（左），60年代流行樂傳奇女王黛安娜羅絲（右），中間為美國前總統柯林頓。路透

美國司法部19日公布有關淫魔富豪艾普斯坦案的1萬3000份文件，其中不乏有頭有臉的大人物，如美國前總統柯林頓和80年代流行樂天王麥可傑克森等，多家美媒報導指出，幾乎未有提及美國總統川普的內容。值得注意的是，司法部20日無預警刪除檔案中16張照片，包括一張可見艾普斯坦書桌抽屜中有川普臉部的照片。

紐約時報報導，這波釋出文件並未揭露任何重大資訊，主要為通話與行程記錄，還有部分受害者訪談，但大量內容遭塗黑刪節，其中一份長達119頁、名為「紐約大陪審團」（Grand Jury NY）的整份檔案被塗黑。另外，可能是缺乏重大新資訊，極力主張公開文件的右翼人士反應較為冷淡。

路透指出，這次文件可見許多名人，包括號稱美國史上最受信任媒體人、已故新聞主播克朗凱（Walter Cronkite）、英國滾石樂團主唱米克傑格（Mick Jagger）、80年代流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson），60年代流行樂傳奇女王黛安娜羅絲（Diana Ross）、英國維珍銀河創辦人布蘭森（Richard Branson）與前約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）。

紐時指出，這波檔案以柯林頓為顯著焦點，一張照片可見柯林頓半躺在一座熱水池中，左手邊有一名女子，女子臉部已經被塗黑；另一張照片是柯林頓坐著，左手摟著一名坐在椅子把手上的女子。多數照片中，他是唯一可辨認出身分的人，但文件幾乎未提供日期或地點等相關背景說明，引發政治操作的質疑。

另外，司法部20日無預警下架16張照片，其中一張是少數包含川普影像的照片，畫面拍到艾普斯坦位於曼哈頓住處的一只餐櫃抽屜敞開，內有多張照片，其中至少一張可見川普。

其餘遭下架的照片中，有12張是在艾普斯坦紐約豪宅三樓、惡名昭彰的按摩室。照片包括顯示房內架上放著潤滑劑及銀色球鍊物，還有多幅裸體女性的影像與藝術品。

路透提到，值得注意的是，這次資料可發現，美國聯邦調查局早在1996年便收到有關艾普斯坦涉及兒童色情的投訴，遠早於執法機關開始調查這項指控之前。

另一方面，司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）19日受訪福斯新聞表示，尚未完成審閱檔案作業，預計未來數周將再對外公布數千份文件。此舉已經違反國會批准、經川普簽署的法律；美國國會11月18日表決通過，要求司法部在30天內公布艾普斯坦案完整文件。

美國司法部19日公開淫魔富豪艾普斯坦相關1萬3000份文件，其中一張照片可見美國前總統柯林頓坐著，左手摟著一名女子。路透
美國司法部19日公開淫魔富豪艾普斯坦相關1萬3000份文件，其中一張照片可見美國前總統柯林頓坐著，左手摟著一名女子。路透
美國司法部19日公開淫魔富豪艾普斯坦相關1萬3000份文件，其中一張照片可見美國前總統柯林頓躺在熱水池中，左手邊有一名女子。法新社
美國司法部19日公開淫魔富豪艾普斯坦相關1萬3000份文件，其中一張照片可見美國前總統柯林頓躺在熱水池中，左手邊有一名女子。法新社
美國司法部19日公布有關淫魔富豪艾普斯坦案的1萬3000份文件，20日突然刪除檔案中16張照片，包括一張可見艾普斯坦書桌抽屜中有川普臉部的照片（如圖）。圖／紐約時報
美國司法部19日公布有關淫魔富豪艾普斯坦案的1萬3000份文件，20日突然刪除檔案中16張照片，包括一張可見艾普斯坦書桌抽屜中有川普臉部的照片（如圖）。圖／紐約時報

