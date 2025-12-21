川普封鎖委內瑞拉 美軍國際水域再扣油輪

3位美國官員今天告訴路透社，美國正在委內瑞拉外海的國際水域攔截並扣押1艘船隻。這場行動發生前數天，美國總統川普剛宣布對所有受制裁油輪實施「封鎖」。

路透社報導，此舉為美國近幾週以來，第2度在委內瑞拉附近扣押受制裁油輪，目前華府已在該區域進行大規模軍事部署。

雖然這些要求匿名的官員並未透露具體地點，但表示行動是由美國海岸防衛隊（Coast Guard）主導。

美國海岸防衛隊與五角大廈將相關詢問轉交白宮，而白宮目前尚未立即回應置評請求。

川普17日曾表示：「我已下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，實施全面且徹底的封鎖。」

自美軍上週首度扣押油輪以來，當地已形同實質禁運。許多載有數百萬桶原油的油輪為避險而滯留委國水域，導致委國原油出口驟降。

目前原油市場供應暫屬充足。然而，若禁運持續一段時間，導致每日損失近百萬桶原油供應，屆時料將推升國際油價。