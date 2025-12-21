川普封鎖委內瑞拉 美軍國際水域再扣油輪
3位美國官員今天告訴路透社，美國正在委內瑞拉外海的國際水域攔截並扣押1艘船隻。這場行動發生前數天，美國總統川普剛宣布對所有受制裁油輪實施「封鎖」。
路透社報導，此舉為美國近幾週以來，第2度在委內瑞拉附近扣押受制裁油輪，目前華府已在該區域進行大規模軍事部署。
雖然這些要求匿名的官員並未透露具體地點，但表示行動是由美國海岸防衛隊（Coast Guard）主導。
美國海岸防衛隊與五角大廈將相關詢問轉交白宮，而白宮目前尚未立即回應置評請求。
川普17日曾表示：「我已下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，實施全面且徹底的封鎖。」
自美軍上週首度扣押油輪以來，當地已形同實質禁運。許多載有數百萬桶原油的油輪為避險而滯留委國水域，導致委國原油出口驟降。
目前原油市場供應暫屬充足。然而，若禁運持續一段時間，導致每日損失近百萬桶原油供應，屆時料將推升國際油價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言