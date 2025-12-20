川普向官員發布「贏得6G競賽」備忘錄 但他本人可能搞不清何謂6G

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普向官員發布「贏得6G競賽」的備忘錄，但他本人可能搞不清楚什麼是6G。美聯社
美國總統川普向官員發布「贏得6G競賽」的備忘錄，但他本人可能搞不清楚什麼是6G。美聯社

彭博資訊報導，美國總統川普向國務院、國防部、運輸部、能源部、國土安全部等部會首長與官員，發布一份「贏得6G競賽」的備忘錄。

這份日期標註為12月19日的備忘錄指出：「本屆政府今年已研究多個頻譜，以評估在不削弱相關頻段所承擔的國安任務前提下，哪些聯邦頻譜可重新分配供商業用途，以推動6G發展。」

不過，川普日前在電視演說中提到，「6G可以拿來幹嘛？是用來把別人的皮膚看得更清楚嗎？」科技部落格The Verge指出，川普這番發言，似乎意味著他把6G（第六代行動通訊技術），誤解成類似螢幕解析度8K之類的概念。在場的高通執行長艾蒙，似乎也懶得更正川普。

The Verge表示，畢竟川普的類似發言列也列不完：他曾聲稱關稅是由其他國家埋單、而不是美國民眾承擔；他曾說月球是火星的一部分；他正在販售一款標榜「美國製造」、卻不會在美國生產的手機；而且，與搞不清何謂6G、最直接相關的是，他還一度以為蘋果能幫他在美國鋪設5G基礎建設。

因此，問題在於，川普曾在2019年提出希望「儘快」發展6G、否則美國可能「被甩在後頭」時，當時他真的知道6G是什麼嗎？這點仍是未知數。

