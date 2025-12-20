美委關係緊張 川普提名杜諾文接掌美軍南方司令部

快訊

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

根據今天發布的聲明，美國總統川普已提名杜諾文（Francis LDonovan）出任美軍南方司令部司令。

法新社報導，美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）在聲明中表示，川普已任命杜諾文上將（General Francis L. Donovan）擔任美軍南方司令部（US Southern Command）司令。

南方司令部負責美軍在中美洲及南美洲的活動，美軍目前在加勒比海的主要軍力集結與行動，由南方司令部負責指揮。

現任特種作戰司令部副司令的杜諾文，需經參議院同意後才能正式就任南方司令部司令。

前任南方司令部司令海軍上將霍爾西（AlvinHolsey）在10月中旬突然宣布他將退休；據報導，他曾對美國對涉嫌毒品走私船隻的攻擊行動表達關切。

霍爾西本月正式卸任，擔任司令僅一年；他本人及赫格塞斯均未公開說明提前卸任的原因。

美國已在加勒比海集結大量軍艦，官方稱此舉是為了打擊毒品走私；自今年9月以來，美方對涉嫌毒品走私的船隻發動攻擊，已造成超過100人死亡。

川普政府強調，他們實際上是在與疑似毒品走私者作戰；但專家指出，即便攻擊目標為已知走私者，對船隻的打擊仍等同於法外處決。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指控美國以打擊毒品為藉口，企圖推翻委內瑞拉現任政府。

川普昨天接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時，對與委內瑞拉開戰的可能性抱持開放態度，他說：「我不排除這個可能性」。國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天矢言將對委國的石油資產實施封鎖。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

