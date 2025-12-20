美布朗大學槍擊案與MIT教授命案凶嫌 高材生悲劇收場

30年前，內維斯．瓦倫特（Claudio Neves Valente）與羅瑞洛（Nuno F.G. Loureiro）曾是前途光明的同學。兩人皆在物理學領域表現出色，並從祖國葡萄牙前往美國，分別落腳於美國東岸的知名大學校園。

根據美聯社，然而，瓦倫特的發展明顯變得更糟、更悲劇，與同學形成強烈對比。調查人員表示，時年48歲的瓦倫特上週在羅德島州普羅維登斯（Providence）布朗大學（Brown University）槍殺兩名學生；該校正是他在2000年代初期就讀研究所的地方。之後，他又殺害了羅瑞洛—後者是麻省理工學院（MIT）最大實驗室之一的負責人。

當局並未進一步說明兩人之間是否存在任何過往恩怨，也尚未公布布朗大學槍擊事件的犯案動機。

瓦倫特於18日被發現陳屍於新罕布什爾州賽勒姆（Salem）一處倉庫內，死因為自戕身亡，為這場自13日布朗大學一間講堂發生槍擊事件後展開的追捕行動劃下句點。該起布朗大學槍擊案中，另有9人受傷。當局相信，瓦倫特於15日、也就是布朗大學槍擊案發生兩天後，在波士頓郊區羅瑞洛的住處將其射殺。驗屍結果顯示，瓦倫特於16日身亡。

高中時期，瓦倫特曾是備受看好的物理學生，但他於2000年被葡萄牙頂尖工程學府—里斯本高等理工學院（Instituto Superior Tecnico）解職，並於3年後自布朗大學研究所退學，未取得學位。

在去世前，他於邁阿密一個工人階級社區租住一個房間，過去20多年的人生幾乎成謎，其職業狀況也不清楚。一名布朗大學槍擊案的目擊者指出，他當時穿著的褲子與鞋子，類似餐飲業員工常見的裝束。

與瓦倫特行蹤成謎的生活形成對比的是，他的昔日同學羅瑞洛在學術界取得重要進展。羅瑞洛於2016年加入麻省理工學院，並於去年被任命為該校電漿科學與核融合中心（Plasma Science and Fusion Center）主任，該中心是校內規模最大的實驗室之一。他致力研究並解釋太陽閃焰等天文現象背後的物理原理。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980