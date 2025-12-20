打雜不需高性能 美國新巡防艦改採海防隊傳奇級

快訊

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國海軍部長費倫。圖／美聯社
美國海軍部長費倫（John Phelan）與海軍軍令部長柯德爾（DarylCaudle）今天透過社群媒體宣布，將以海岸防衛隊傳奇級（Legend-class）為基礎，打造海軍新一代巡防艦

費倫在發布於X的影片裡表示，上月宣布取消「星座級」（Constellation-class）巡防艦計畫後，美國海軍現看中杭廷頓英格爾斯工業公司（HII）旗下英格爾斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）設計建造、排水量約4000噸的傳奇級巡防艦，作為新一代巡防艦FF(X)計畫的基礎。

費倫表示，海軍希望以戰時節奏交付艦艇，採用已經過驗證、長年守護美國海內外利益的傳奇級為基礎；柯德爾表示，新巡防艦將以美國本土設計與在美國造船廠製造為核心。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，上週協會舉辦的一場論壇上，代理美國海軍負責研發與籌購助理部長一職的波特（Jason Potter）表示，海軍新的巡防艦計畫將以現有艦艇設計為基礎，僅作最小幅度的設計修改。

海軍一名高層表示，目標是只需微調的設計，就能讓新艦符合海軍軍令部長對小型水面作戰艦要求。目前美國海軍水面作戰需求是73艘艦艇，但實際到位不足1/3。

美國海軍檢討後降低對新一代巡防艦的標準，著重短期內建立起能分擔優先度較低任務的量能，避免用性能高端的主力作戰艦艇「打雜」。

另一名海軍高層告訴USNI News，他們檢視美軍第5艦隊（轄區為中東到東非印度洋一帶）、第4艦隊（轄區為太平洋東岸與拉美）運作情況，認為是最適合投入新巡防艦分擔、減輕神盾驅逐艦負擔的區域。

美國海軍的計畫是只須對海岸巡防隊所用傳奇級稍作修改，在艦尾開放式甲板增設一個平台，用以裝設便於替換的貨櫃化任務模組，必要時可安裝類似美國陸軍研發的MK-70貨櫃式發射箱。

美國海軍原本的新一代巡防艦計畫「星座級」，是以法、義海軍現役排水量6000多噸的歐洲多用途巡防艦（FREMM）為基礎，按美國海軍的需求修改。

但星座級服役期程屢次因不同單位的需求構想拔河、造船廠人力問題挑戰而延宕、成本不斷攀升，最終美國海軍上月取消星座級計畫，騰出資源另覓良策。除保留首批2艘在建的星座級繼續建造外，剩餘4艘全部刪除。

星座級巡防艦配備32單元的MK-41垂發系統、完整的反潛作戰系統，另配備以AN/SPY-6為基礎的空中搜索雷達。然而據告訴USNI News的海軍官員表示，首艘FF(X)艦體將大致沿用傳奇級既有系統，只作有限修改，性能將遠不如星座級。

