突破川普下令「全面且徹底」封鎖？受制裁油輪駛入委內瑞拉水域

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
委內瑞拉的拉瓜伊拉市一名男子17日眺望大海，委內瑞拉國旗在一旁飄揚。美聯社
委內瑞拉的拉瓜伊拉市一名男子17日眺望大海，委內瑞拉國旗在一旁飄揚。美聯社

美國總統川普日前在真實社群發文，下令「對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施全面且徹底的封鎖」。不過，CNN 20日報導，船舶追蹤數據顯示，一艘遭美國制裁的原油與化學品油輪仍然進入委內瑞拉水域。

這艘懸掛甘比亞國旗、名為「海柏利昂號」（Hyperion）的船隻，於1月10日作為削減俄羅斯能源收益行動的一環，被美國列入制裁名單。根據船舶追蹤數據，「海柏利昂號」穿越加勒比海後，19日被發現出現在委內瑞拉阿穆艾灣（Amuay Bay）外的一座煉油廠附近。

CNN指出，根據部分國際條約，封鎖行動被視為戰爭行為，並已就此事聯繫美國國務院尋求回應。

根據此前新聞，川普宣布全面封鎖受制裁油船進出委內瑞拉後，委國政府出動海軍護航載運原油的船隻離港，同時致函聯合國安理會，請求召開緊急會議，並點名「美國總統當著全世界侵犯委國國家主權」。委內瑞拉也譴責美方封鎖行動，形容為「魯莽且嚴重的威脅」，並表示將持續捍衛國家主權與利益。

