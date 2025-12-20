美國務卿首度公開評論中日齟齬 稱將與雙方合作

快訊

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐。（路透） 林鴻祥
美國國務卿盧比歐今天在國務院的記者會提到近期中國與日本之間對立加劇時表示，美國將找到與中國合作的方式，同時不損及華府對日本在內，其他印太地區同盟的安全承諾。

共同社報導，這也是日本首相高市早苗11月發表「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）相關答詢引發日中之間關係惡化以來，盧比歐（Marco Rubio）首度在公開場合就此表達立場。

報導分析，盧比歐今天這番話正逢美國總統川普（Donald Trump）近期尋求與北京當局改善關係，加上美方與中方還在協議貿易事務以及川普（DonaldTrump）計劃明年4月訪中等因素，意在避免刺激北京當局。

盧比歐今天也指出，儘管美中在多項議題上意見不合，美國仍需要與全球第二大經濟體互動，因為中國未來將持續是強大的國家，也在地緣政治扮演重要角色。

盧比歐在聯邦參議員時代以對中強硬而為人所知，他今天打趣地說，「從合作事項來看，我對中國官員算是頗好的」。

儘管他提到美中這幾個月來關係已有所進展，身兼美國國家安全顧問的盧比歐形容，日本是美國「非常親密的盟邦」。

盧比歐也認為，日本與中國之間的不和是「夙怨」，而美國政府視之為「這個地區必須被平衡的力學」。

他說道，「我們能繼續與日本保持強而有力和穩固的夥伴與同盟關係，同時也能尋找建設性的方式，與（中國）合作。」

