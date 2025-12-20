中國青年拍新疆拘留營後逃亡 美放棄遣送至烏干達

曾協助記錄北京當局涉嫌虐待維吾爾族穆斯林，後流亡美國的中國籍男子關恆，原本恐面臨遭美國驅逐的風險，不過他的律師今天向路透社表示，美國已放棄將他遣送至烏干達。

中國公民記者關恆在拍攝新疆地區疑似拘留營的影片後，於2021年逃離中國。他在抵達美國後公布了這段影片，並申請庇護。

作為美國總統川普打擊移民行動一環，關恆因非法入境於今年8月被美國移民暨海關執法局（ICE）拘留，目前仍關押在紐約州一處拘留中心。

關恆遭拘留並面臨被驅逐至烏干達的威脅引發了爭議，特別是因為他曾協助記錄川普第一任政府期間認定為「種族滅絕」的中國當局虐待行為。

關恆2021年底在網路上發布一段長達20分鐘的影片，詳細記錄他走訪中國西北部新疆地區的情形。他當時探訪美國網路媒體BuzzFeed調查認定為關押維吾爾人和其他穆斯林少數族裔的拘留設施，或很可能是這類拘留中心的地點。

北京當局自2017年以來被控拘留超過100萬名維吾爾人及其他穆斯林，聯合國曾形容此舉可能構成「違反人道罪」。中國堅決否認相關指控，宣稱這些拘留營是職訓中心，有助根除新疆極端主義並促進經濟發展。

烏干達今年與美國達成協議，接收來自第三國的國民。他的支持者與律師表示，如果關恆被驅逐到烏干達，幾乎肯定會面臨迫害。北京當局在這個東非國家擁有相當大的政治與經濟影響力。

關恆的律師陳闖創告訴路透社：「我們剛收到一封信，通知我們國土安全部不會尋求將關先生遣送至烏干達。」

陳闖創指出，目前尚不清楚華府是否會繼續尋求將關恆遣送至中國或其他國家，但他認為，將這樣一位「高知名度的異議人士」送回中國的可能性不大。

陳闖創說，撤銷遣返至烏干達的命令是一個正面的發展。他補充說，預計關恆將在未來幾週內舉行保釋聽證會，不過他的庇護案件可能需要數年時間才能審理完畢。

國土安全部發言人告訴路透社：「關於本案的更多資訊即將公布…他（關恆）的所有主張都將交由移民法官審理。」