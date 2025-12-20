紐約州長簽署AI安全法 與加州攜手填補監管漏洞

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）今天簽署「人工智慧安全與教育責任法案」成為正式法律，讓紐約成為又一針對先進人工智慧（AI）訂立全面安全規範的州。

Axios新聞網報導，紐約州與加州的作法形同連袂挺身對尖端AI大廠設置安全規範；當前美國國會苦於無法就規範AI達成一致的聯邦標準，總統川普一週前甚至簽署行政命令想凌駕各州規範AI。

紐約州「人工智慧安全與教育責任法」（Responsible Artificial Intelligence Safety andEducation,RAISE）透過訂立事故通報義務來規範尖端AI的安全，無論大型或小型AI模型都須遵守；法律同時要求業者提出風險評估計畫，對違規行為訂立罰則（初犯最高可罰100萬美元，再犯最高可罰300萬美元）。

AI公司須在確認安全事故發生的72小時內，向州政府通報。此外，RAISE法還規定在紐約州金融服務署（DFS）內設立新的督導辦公室，以確保尖端AI模型的透明度。

紐約時報指出，今年6月紐約州議會通過RAISE法案後，科技公司加大遊說力度，試圖削弱一些相關條款。

當今人工智慧發展日新月異並衍生出更多新問題，川普曾談及為特定AI模型制定全國性標準，但至今未付諸行動，因此各州立法機構開始填補此一空白。根據全國州議會聯合會（NCSL）統計，今年全美各州都有啟動AI相關立法，近40個州總共通過約100項與規範AI技術相關的法律。

加州與紐約州是全美兩大AI重鎮。隨最先進的AI模型持續發展，兩州積極採取行動盼建立防護機制。紐約州的立法也是建立在加州法律的基礎之上；加州州長紐松（Gavin Newsom）於9月簽署規範AI的SB53法案完成立法。

加州SB53法強制要求尖端AI公司公開技術開發過程中使用的安全協議，並揭露技術可能帶來的最大風險。

包括Meta、OpenAI與Google在內的企業透過遊說民選官員而多少影響到兩州的立法內容。他們主張，太過繁重的監管恐扼殺一個正在重塑國家經濟的重要產業成長，也成功說服各州應盡力讓彼此這類法律標準一致。

例如紐約州起草RAISE法案時，本要禁止企業發布未通過安全測試的模型、訂立比加州更高的罰款，後經業者遊說後都被剔除。