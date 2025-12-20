美議員致函戰爭部 敦促將DeepSeek小米等列黑名單

美國9名國會議員本週致函美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth），敦促五角大廈將深度求索（DeepSeek）和小米等多家中國科技公司列入涉嫌協助中國軍方的實體名單。

路透社報導，美國總統川普昨天簽署總額近1兆美元的國防授權法案後，這群國會議員晚間致函赫格塞斯，要求將人工智慧（AI）公司DeepSeek、智慧型手機製造商小米及顯示器製造商京東方科技集團（BOETechnology Group）列入1260H條款（Section 1260H）清單，也就是中國軍事企業清單。

名單中早已列入中國科技巨擘騰訊控股（TencentHoldings），以及電動車電池製造商寧德時代（CATL）等中國大型企業。

儘管1260H清單並未正式制裁中國企業，但對美國戰爭部及其他政府機關的供應商傳遞訊息，反映美國軍方對這些企業的看法，其中部分公司已就被列入名單一事對美方提告。

路透社6月曾報導，美國一名高階官員說，DeepSeek協助中國軍方並規避美國出口管制。京東方是智慧型手機iPhone製造商蘋果（Apple）供應商之一，也是美國議員要求五角大廈在2030年前從供應鏈中剔除的多家中國顯示器公司之一。

這些議員都是共和黨人，其中幾位還是國會重要委員會主席。他們建議也增列中國藥明康德（WuXiAppTec）、金斯瑞集團（GenScript Group）、速騰聚創（RoboSense）、覽沃科技（Livox）、宇樹科技（Unitree Robotics）、達闥科技（CloudMinds）、華虹半導體（Hua Hong Semiconductor）、深南電路股份有限公司（Shennan Circuit Co）以及芯源微（Kingsemi）。

這封信函的署名人包括密西根州聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）、佛羅里達州聯邦參議員史考特（Rick Scott）、阿肯色州聯邦眾議員克勞福（RickCrawford）、紐約州聯邦眾議員加巴里諾（AndrewGarbarino）、維吉尼亞州聯邦眾議員魏特曼（RobWittman）、密西根州聯邦眾議員惠曾佳（BillHuizenga）、南達科他州聯邦眾議員強生（DustyJohnson）、伊利諾州聯邦眾議員拉胡德（DarinLaHood），以及田納西州聯邦眾議員奧格茲（AndyOgles）。