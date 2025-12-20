美參院通過人事案 印太助理防長曾承諾加快對台軍售

快訊

中央社／ 華盛頓19日專電

美國聯邦參議院昨天通過一批總統川普提名的人事案，其中包括戰爭部印太安全事務助理部長提名人約翰．盧。他先前曾說，台灣軍隊須進行更多改革；若人事案過關，將針對現有工具提供最佳建議，盡可能加快對台軍售交付。

參議院昨天以53票對43票，確認通過一批美國總統川普（Donald Trump）提名的人選，包括多位戰爭部、國務院等部會官員人事案，約翰．盧（JohnNoh）及美國駐聯合國副大使提名人布魯斯（TammyBruce）都在其中。

約翰．盧為韓裔美國人。他10月在參議院軍事委員會人事聽證會上被問及美台安全合作議題時表示，台灣需要在多個領域進行重大改革，包括訓練、動員、軍民整合、強化基礎設施防護及資安作業。

他也說，如果自身人事案過關，將針對現有各種工具，無論是外國軍事銷售（FMS）、「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority，PDA）或是「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security CooperationInitiative），提供最佳建議，以盡可能加快對台軍售交付。

繼美國國會通過2026財政年度「國防授權法案」後，川普昨天將法案簽署成法，其中包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元資金。

有關台灣國防預算方面，約翰．盧當時在10月聽證會上指出，川普曾說，台灣面臨來自共軍的生存威脅，應將國防支出提高至國內生產毛額的10%，而他也強烈支持這點。

約翰．盧過去曾任聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會幕僚。他在加入特別委員會前是一名執業律師，從事跨境調查工作。

約翰．盧也曾任德州南區聯邦助理檢察官，負責起訴販毒集團案件。軍旅經驗方面，他曾任陸軍軍官，並在阿富汗擔任步兵排長，曾獲銅星勳章和戰鬥步兵徽章。

此外，資深媒體人、前美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）獲川普提名為美國駐聯合國副大使。她曾在書面證詞寫道，如果自身人事案過關，將致力阻止中國試圖將中共的敘事強加於聯合國及更廣泛的多邊體系。

美國 國防授權法案 川普 軍售

