布朗大學槍擊案追兇查到葡國嫌犯 美「綠卡樂透」移民管道撤除

美國布朗大學校園槍擊案爆發五天後，警方18日終於找到兇嫌並確認是來自葡萄牙的移民。美國國土安全部表示，該名槍手八年前靠「綠卡樂透」方式取得赴美居留簽證，而總統川普已下令立刻中止此移民管道。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在X平台發文表示，瓦倫特於2017年透過綠卡樂透的方式取得多元化移民簽證DV1，可在美國居留。諾姆說：「這個令人髮指的兇手根本不應該獲准進入我國。在川普總統命令下，我立刻指示USCIS（美國國籍暨移民局）中止DV1計畫，確保不會有更多的美國人受此災難性計畫所害。」

根據美國國務院的資料，美國每年透過綠卡抽籤計畫發放最多5萬5,000張永久居留簽證，分配給過去五年內移民美國人數偏低的國家。

由於程序簡單且無需雇主擔保，對無法透過親屬、職業或投資移民取得綠卡的華人而言，是一條相對可行的合法途徑，每年吸引大量申請者參與。

申請人須至少具備高中學歷或有兩年職訓或工作經驗，並要經過包含面試的審查程序才能獲得綠卡。

近2,000萬人申請2025年的綠卡抽籤，如計入配偶，共有超過13.1萬人中籤。中籤後，他們必須經過審查才能獲准入境美國。

48歲的葡萄牙裔男子瓦倫特涉嫌13日布朗大學兩死九傷的槍擊案，並於15日謀殺MIT核子科學教授洛萊羅，依目前掌握情況研判為單獨行動。

警方18日晚間9時在新罕布夏州塞勒姆搜捕瓦倫特時，在一個儲藏室內發現一名男子的屍體，該名男子顯然自戕身亡。

瓦倫特於2000年秋季至2001年春季期間就讀布朗大學，自2000年9月起獲准進入研究所修讀物理學，並於2017年獲得合法永久居民身分。

另據紐時報導，川普政府將剝奪更多在海外出生美國民眾的公民資格，將先打擊「非法取得美國公民身分者」。南華早報引述移民仲介業者指出，川普今年推出的「金卡」移民計畫吸引力有限，主因之一是政策不確定性。