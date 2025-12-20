川普發布三年重返月球計畫

美國總統川普18日發布行政命令，正式確立美國在2028年前讓人類重返月球並防衛太空免於武器威脅的目標。這是他第二個總統任期首項重大太空政策行動。

路透報導，這項命令也重新整合國家太空政策，由川普的首席科學顧問克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）負責。

這項名為「確保美國太空優勢」的命令要求五角大廈和美國情報機關制定太空安全戰略、敦促民間承包商提高效率，並尋求在川普的「金穹」計畫下展示飛彈防禦技術。

目標是在川普第二任期結束前的2028年載人登月，與他2019年指示2024年重返月球的做法類似，將月球置於美國太空探索政策的核心地位，但業內許多人認為時程不切實際。事實上，前總統歐巴馬執政期間，NASA的目標也是2028年。相形下，與美國競爭的中國大陸，目標是在2030年前實現載人登月。

川普18日的行政命令，也要求在2030年前建立月球永久前哨站初步設施，強化NASA以核能為基礎來發展長期月球基地的現有目標。

總的來說，這道行政命令是份詳細的計畫，涉及太空政策的多個面向。

