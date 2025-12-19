美股早盤／AI股重振旗鼓！四大指數走高 甲骨文因TikTok交易強漲5.6%

美股四大指數19日早盤全面上攻，道瓊工業指數漲逾200點或0.4%，費城半導體指數更漲逾2%，反映人工智慧（AI）題材在近期的動盪後重振旗鼓。

道瓊工業指數早盤上漲0.4%，標普500和那斯達克綜合指數漲0.8%，費城半導體指數漲2.2%、台積電ADR漲1.2%。

甲骨文股價強漲5.6%，扭轉了近期的頹勢，得益於TikTok同意將其美國業務售予甲骨文與銀湖資本的合資事業。本周稍早，甲骨文一項資料中心計畫流失主要支持者，引發AI類股廣泛下挫。

路透18日引述消息人士報導，美國總統川普政府正在審視准許輝達將旗下先進晶片出售給中國客戶，也帶動輝達股價19日早盤漲約2.2%。美光延續前市因亮眼財測掀起的漲勢，早盤強漲4.4%。美光指出，在可預見的未來，需求將明顯超越供應，使近來對AI題材惴惴不安的投資人吃下定心丸。

其他個股方面，運動衣鞋大廠Nike年度第2季的大中華區營收下滑，拖累早盤股價重挫約10%。