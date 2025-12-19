川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等
美國總統川普今天發布行政命令，希望盡快讓太空人重返月球，並將載人登陸火星的目標暫時擱置。美國太空政策重心轉向月球，象徵川普立場的轉變。
法新社報導，川普的行政命令正式確立美國在2028年前讓人類重返月球，這次登月將「彰顯美國在太空領域的領導地位，為月球的經濟發展奠定基礎，替前往火星做好準備，並激勵下一代美國探險家」。
這項行政命令中也提到，美國國家航空暨太空總署（NASA）在2030年前建立「常設月球前哨站初步要素」，並證實計劃在月球及軌道上部署核子反應爐。
川普今年1月重返白宮時，曾表示希望在4年任期內把美國國旗插上火星，當時並未提及任何登月計畫。這番說法一度引發外界質疑政府太空政策方向，甚至擔心NASA會跳過月球。
儘管華府長期宣示要成為首個將人類送上火星的國家，如今看來這項目標似乎變得更加遙遠。
川普今年6月與力倡火星探索任務的馬斯克（ElonMusk）爆發公開爭執，加上其他迫切的地緣政治議題，可能促使川普調整其太空計畫。
美國目前預定2027年中執行「阿提米絲3號」（Artemis 3）任務，重返月球，但相關時程一再延宕。航太產業專家表示，由於馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）研發的登月載具尚未就緒，進度恐再度推遲。
川普的行政命令也對NASA與民間太空產業施以更大的壓力，要求加速達成政府的目標。美國希望超前中國，北京當局也計劃在2030年將太空人送上月球，並建立基地。
