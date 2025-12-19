快訊

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

日本宣布升息日圓卻走弱 專家：哈日族別擔心買不到日圓的「甜甜價」

布朗大學槍案嫌犯身分曝！靠「綠卡樂透」移民美國 川普下令暫停抽籤

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國羅德島州普羅維登斯警局18日在一份刑事宣誓書公布監視器畫面截圖，可見到布朗大學槍擊案嫌犯內維斯・瓦倫特在租車公司取車。路透
美國羅德島州普羅維登斯警局18日在一份刑事宣誓書公布監視器畫面截圖，可見到布朗大學槍擊案嫌犯內維斯・瓦倫特在租車公司取車。路透

美國羅德島州的布朗大學13日發生校園槍擊案，造成2名學生死亡、9人受傷，涉嫌犯案的男子於18日晚間被發現陳屍於新罕布夏州一處其租用的儲物設施內。警方隨後召開記者會，證實嫌犯為48歲的葡萄牙籍布朗大學前學生內維斯・瓦倫特（Claudio Neves Valente）。

美聯社報導，普羅維登斯警察局長佩雷斯（Oscar Perez）表示，內維斯・瓦倫特死於自我造成的槍傷，依目前掌握情況研判為單獨行動。布朗大學校長帕克森（Christina Paxson）表示，內維斯・瓦倫特於2000年秋季至2001年春季期間就讀布朗大學，自2000年9月起獲准進入研究所修讀物理學，「目前與本校沒有任何隸屬關係」。

麻州聯邦檢察官福利（Leah B. Foley）指出，調查人員相信，內維斯．瓦倫特須對布朗大學槍擊案，以及麻省理工學院教授羅瑞洛（Nuno F. G. Loureiro）15日在住處遭槍擊身亡兩案負責。儘管聯邦調查局（FBI）先前曾宣稱並未發現兩起案件之間存在直接關聯，但福利表示，內維斯．瓦倫特與羅瑞洛曾於1995年至2000年間，在葡萄牙同一所大學修讀相同的學術課程。

羅德島州檢察長內隆哈（Peter Neronha）指出，一名先前被確認曾出現在嫌犯附近的第二名人士在17日的記者會後主動出面協助調查，使案件「一舉突破」，但也坦言，關於犯案動機仍存在許多未知之處。他說：「我們不知道為什麼是現在、為什麼是布朗、為什麼是這些學生、為什麼是這間教室。」

儘管動機尚未釐清，美國總統川普仍宣布暫停「綠卡樂透」（Green card lottery），歸咎內維斯．瓦倫特透過該管道移民美國。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在「X」發文宣布，已依川普指示，下令美國公民及移民服務局（USCIS）暫停計畫。

諾姆寫道：「布朗大學槍擊案兇手內維斯・瓦倫特於2017年透過多元化移民簽證抽籤計畫（DV1）進入美國，並取得綠卡。這名令人髮指的人，本來就不該被允許進入我們的國家。」

美聯社指出，多元化簽證計畫每年透過抽籤方式，向來自美國人口組成比例較低的國家的公民發放至多5萬張綠卡，而其中多數是非洲國家。綠卡抽籤制度由國會設立，此舉幾乎可以確定會引發法律挑戰。

近2000萬人申請2025年的簽證抽籤，如計入配偶，共有超過13.1萬人中籤。中籤後，他們必須經過審查才能獲准入境美國。葡萄牙公民僅獲得38個名額。

在這張18日公布的未註明日期新聞照片中，可見到布朗大學槍擊案嫌犯內維斯・瓦倫特。路透
在這張18日公布的未註明日期新聞照片中，可見到布朗大學槍擊案嫌犯內維斯・瓦倫特。路透

美國公民 綠卡 槍擊

延伸閱讀

2026美股繼續多頭？詹璇依：S&P500有望8千...「1原因」川普不會讓走空

川普太空政策行政命令 確立2028重返月球目標

路透：川普政府啟動首批輝達H200晶片輸陸審查

輝達、微軟、谷歌、英特爾和超微 24家公司響應川普「創世紀任務」

相關新聞

布朗大學槍案嫌犯身分曝！靠「綠卡樂透」移民美國 川普下令暫停抽籤

美國羅德島州的布朗大學13日發生校園槍擊案，造成2名學生死亡、9人受傷，涉嫌犯案的男子於18日晚間被發現陳屍於新罕布夏州...

甘迺迪中心冠川普名 國會議員批「不合法」

白宮宣布，川普總統欽點的董事會18日投票通過華府甘迺迪中心(Kennedy Center)改名川普甘迺迪中心(Trump...

布朗大學槍案兇嫌在新罕州死亡 疑與MIT教授謀殺有關

布朗大學13日發生槍擊案第六天，兩名官員18日晚間9時表示，當局在新罕布夏州塞勒姆(Salem)搜捕兇嫌，在一個儲物室內...

川普演說吹牛皮？媒體揪出4點誇大不實

媒體核實川普總統17日晚的演說內容，結果發現誇大不實、錯誤百出。

大麻降為第三級藥物 聯邦毒品政策半世紀來最大轉向

川普總統18日簽署一項行政命令，下令聯邦機構迅速放寬大麻限制，重新歸類大麻為危險性較低的藥物，並打開新的醫學研究大門。調...

美跨黨派議員 提嚇阻中侵台10迫切步驟

川普政府宣布逾111億元對台軍售，共和黨籍聯邦眾議員、眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。