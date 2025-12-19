艾普斯坦性醜聞延燒 民主黨再發68張照片

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國民主黨籍聯邦眾議員今天公布新一批來自已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）遺產的照片，在總統川普政府公布艾普斯坦聯邦檔案最後期限前夕進一步施壓。

法新社報導，這68張照片未附加說明文字，僅是國會議員從艾普斯坦遺產中取得龐大資料的一部分。國會議員近日陸續釋出相關照片，持續在華府政壇掀起波瀾。

最新公開的照片包含多個國家護照及身分證件的影像，大部分個資細節已被塗黑。其中數份文件標示為「女性」，包括烏克蘭和俄羅斯等地發出的護照，部分照片中人臉也被模糊處理以保護身分。

其他影像包括兩張知名學者杭士基（NoamChomsky）與艾普斯坦一同坐在飛機上的照片，以及比爾．蓋茲（Bill Gates）與一名臉部模糊化處理的女性合影。

這批資料也包含電影導演伍迪艾倫（Woody Allen）和曾任川普策士的巴農（Steve Bannon）照片，兩人都在先前釋出的照片中出現。

最新一批照片似乎並未顯示其中任何人有不法行為。

不過一張截圖顯示一段簡訊對話，其中身分不明的發送人似乎在討論招募年輕女性。

另一張照片顯示一名女性腳上寫著納波柯夫（Vladimir Nabokov）小說「蘿莉塔」（Lolita）中的句子，但也未進一步解釋。這本小說描寫一名男子對女童的迷戀。

民主黨方面表示，他們會在收到資料後即時公布，同時隱去受害者及其他可能成為受害者的身分資訊。共和黨則指控民主黨斷章取義，刻意塑造特定敘事。

美國司法部仍未透露是否會趕上明天的期限公布艾普斯坦檔案。這個期限是根據國會上個月通過的「艾普斯坦檔案透明法」（Epstein Files Transparency Act）所定。

