川普批貿易不公 豐田：引3款在美製造車型回銷日本
日本汽車大廠豐田（Toyota）今天表示，明年起將引進3款在美國生產的豐田汽車回銷日本。法新社報導，此舉明顯是為了安撫美國總統川普。
法新社報導，川普（Donald Trump）今年4月曾表示：「他們不買我們的車，卻把他們數以百萬計的車銷到我們這裡！」川普指責日本在貿易上「對盟友極不公平」。
豐田今天宣布，豐田旗下3款在美國深受歡迎的車型：轎車Camry、休旅車Highlander，以及皮卡貨車Tundra明年起將在日本販售。
豐田是美國市場第2大汽車銷售品牌，去年於美國銷售超過230萬輛車。
反觀美國汽車龍頭通用汽車（General Motors）去年僅在日本售出587輛雪佛蘭（Chevrolet）及449輛凱迪拉克（Cadillac）；福特（Ford）則在近10年前就退出日本市場。
美國車輛通常因車身過大，不適合日本道路，再加上美製汽車的方向盤與駕駛座，與日本市場所需不合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言