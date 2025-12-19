川普批貿易不公 豐田：引3款在美製造車型回銷日本

快訊

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本汽車大廠豐田（Toyota）今天表示，明年起將引進3款在美國生產的豐田汽車回銷日本。法新社報導，此舉明顯是為了安撫美國總統川普。

法新社報導，川普（Donald Trump）今年4月曾表示：「他們不買我們的車，卻把他們數以百萬計的車銷到我們這裡！」川普指責日本在貿易上「對盟友極不公平」。

豐田今天宣布，豐田旗下3款在美國深受歡迎的車型：轎車Camry、休旅車Highlander，以及皮卡貨車Tundra明年起將在日本販售。

豐田是美國市場第2大汽車銷售品牌，去年於美國銷售超過230萬輛車。

反觀美國汽車龍頭通用汽車（General Motors）去年僅在日本售出587輛雪佛蘭（Chevrolet）及449輛凱迪拉克（Cadillac）；福特（Ford）則在近10年前就退出日本市場。

美國車輛通常因車身過大，不適合日本道路，再加上美製汽車的方向盤與駕駛座，與日本市場所需不合。

