路透：美啟動輝達H200晶片銷中審查

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

路透社引述5名消息人士說法報導，美國總統川普政府已啟動審查程序，可望核准輝達第2強大的人工智慧（AI）晶片H200出口中國，以兌現川普放行的承諾。

川普本月表示，他將允許輝達（NVIDIA）H200晶片銷往中國，美國政府將收取25%費用。他表示此舉將降低中國企業對國產晶片的需求，從而幫助美國企業在與中國晶片製造商的競爭中保持領先。

此舉引發美國政界對中國立場強硬人士的強烈批評，擔憂這些晶片會增強北京軍事實力，並削弱美國在AI領域的優勢。

然而外界一直不確定美國何時會核准，以及北京是否會允許中國企業購買輝達晶片。

因審查過程未公開而要求匿名的消息人士透露，負責出口政策的美國商務部已將晶片出口許可申請送交國務院、能源部及國防部審查。

根據出口規定，這些單位有30天可衡量。其中一名在政府任職的消息人士強調，這次審查將非常徹底，「絕非走過場」。

但根據規定，最終決定權仍在川普手中。

先前未有川普政府啟動跨部會授權審查的報導。美國商務部和輝達未立即回應置評請求。

白宮發言人也未對審查一事置評，僅說「川普政府致力確保美國科技領域的領先地位，同時不會損害國家安全」。

美國 川普 H200

