布朗大學槍擊案犯嫌身亡 警查是否涉MIT教授命案
美國聯邦檢察官表示，上週末在布朗大學犯下大規模槍擊案的犯嫌已經身亡。當局正在調查此人是否也涉及麻省理工學院一名教授的命案。
美國常春藤聯盟名校布朗大學（Brown University）校園13日遭槍手闖入，一名黑衣人朝正在期末考的學生開槍，造成2死9傷後逃逸。
路透社報導，波士頓聯邦檢察官佛里（Leah Foley）的發言人史特林（Christina Sterling）今天證實犯嫌已身亡的消息。另外兩名聯邦官員也證實布朗大學槍擊案的犯嫌已死。
據信他的遺體是在新罕布什爾州賽勒姆（Salem）一個倉儲空間被人發現，當地距離波士頓市中心以北約32公里。大批執法人員昨晚集結於此，進行與布朗大學調查相關的行動。
一名因未獲授權討論此事而匿名的司法部官員表示，槍擊案犯嫌是自殺身亡。消息來源未提供更多關於犯嫌身分，或調查人員為何認為兩起案件可能相關的細節。
但他們表示，麻省理工學院（MIT）所在的麻薩諸塞州聯邦檢察官，已對他們在調查中追查的一名個人起草相關指控。
據法新社報導，羅德島州普羅維登斯（Providence）警察局長培瑞斯（Oscar Perez）告訴記者：「他（犯嫌）今晚結束了自己的生命。」他指認犯嫌為一名48歲的葡萄牙籍男子。
現年47歲的麻省理工學院物理學家及核融合科學家羅瑞洛（Nuno F.G. Loureiro）15日晚間在波士頓郊區布魯克萊恩（Brookline）的住家遭到槍擊，隔天在醫院傷重不治。案發地點位於布朗大學北方約80公里處。
美國聯邦調查局（FBI）先前曾表示，尚未發現這兩起案件的關聯性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言