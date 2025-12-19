川普太空政策行政命令 確立2028重返月球目標

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國總統川普今天發布行政命令，正式確立美國在2028年前讓人類重返月球並防衛太空免於武器威脅的目標。這是他第2個總統任期首項重大太空政策行動。

路透社報導，這項命令也重新整合國家太空政策，由川普的首席科學顧問克拉茨修奧斯（MichaelKratsios）負責。

這項命令實際上廢除白宮國家太空委員會（NationalSpace Council）。國家太空委員會是由多位內閣成員組成的高層機構，川普在他第1個任期內重建，但今年考慮裁撤。

這項名為「確保美國太空優勢」的命令要求五角大廈和美國情報機關制定太空安全戰略、敦促民間承包商提高效率，並尋求在川普的「金穹」（GoldenDome）計畫下展示飛彈防禦技術。

目標在川普第2任期結束前的2028年載人登月，與他2019年第1任期內指示2024年重返月球的做法類似，將月球置於美國太空探索政策的核心地位，但業內許多人認為時程不切實際。

由於美國國家航空暨太空總署（NASA）太空發射系統（Space Launch System）及美國太空探索科技公司（SpaceX）巨型火箭「星艦」（Starship）的研發和測試延誤，登月目標時程逐步往後延。

前總統歐巴馬（Barack Obama）執政期間，NASA的目標也是2028年。

美國正與中國競爭，中方目標是在2030年前首次實現載人登月。

川普今天的行政命令也要求在2030年前建立月球永久前哨站初步設施，強化NASA以核能為基礎發展長期月球基地的現有目標。

億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）今天稍早宣誓成為NASA署長。艾薩克曼曾搭乘SpaceX太空船。

