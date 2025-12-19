疑涉另起MIT教授命案 布朗大學槍擊案嫌犯被發現身亡

美國布朗大學13日下午發生校園槍擊案，一名蒙面男子闖入教室開火，造成2名學生死亡、9人受傷。一名執法官員向美聯社透露，涉嫌犯案的男子已於18日晚間被發現陳屍於新罕布夏州一處儲物設施內。

該名官員表示，調查人員認為，這名男子可能須對布朗大學槍擊案，以及一名麻省理工學院（MIT）教授15日在麻州布魯克萊恩（Brookline）住處遭槍擊身亡一案負責。不過，當局尚未正式確認兩起案件之間存在直接關聯。

福斯新聞引述消息人士報導，嫌犯死因為自我造成的槍傷。

根據此前新聞，布朗大學槍擊案至今過去4天，槍手身分與行蹤依舊成謎。校方與警方兩度鬧烏龍，宣稱疑涉案槍手落網，最終都證實誤判。美國總統川普更發文表示：「為什麼布朗大學的監視器這麼少？這根本沒有任何藉口。這在現代社會簡直荒唐到極點！！！」

