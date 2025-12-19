路透：川普政府啟動首批輝達H200晶片輸陸審查

路透引述知情人士報導，美國川普政府已啟動對輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片的出口審查，有望促成放行首批H200輸往中國大陸，以兌現總統川普日前的承諾。

知情人士透露，負責管理出口許可的美國商務部，已把晶片出貨許可的申請案送到國務院、能源部和國防部等機關審核。根據出口法規，這些機構有30天時間進行審查，若有不同意見，最終將由川普定奪。

外界正緊盯美國政府開放H200銷陸的速度，以及北京當局會否准許陸企購買。路透上周報導，由於初步來自中國大陸的H200訂單數量超過目前產能，輝達正考慮增產H200。

商務部和輝達都未立即回應路透記者的置評請求。白宮發言人不評論審查程序，僅強調，「川普政府致力確保美國技術稱霸，對國家安全不會妥協」。

川普本月稍早表示，准許H200晶片銷售到中國大陸，前提是美國政府要收取25%的費用。他說，相關銷售能幫助美國領先中國大陸的晶片製造商，削減對中國製晶片的需求。

但美國政界的對陸鷹派擔心，把高效能晶片賣往中國大陸，將大幅強化北京的軍事力量，並弱化美國在AI發展的優勢。十多位民主黨籍聯邦眾議員已提出法案，意圖阻止向中國大陸出售美國最先進的人工智慧（AI）晶片，包括輝達的H200晶片。

美國眾院外交事務委員會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）發出聲明指出，他率領13位同黨議員提案禁止美國先進晶片賣到中國。