快訊

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

路透：川普政府啟動首批輝達H200晶片輸陸審查

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳和美國總統川普，4月30日在白宮參加「投資美國」活動。 路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳和美國總統川普，4月30日在白宮參加「投資美國」活動。 路透

路透引述知情人士報導，美國川普政府已啟動對輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片的出口審查，有望促成放行首批H200輸往中國大陸，以兌現總統川普日前的承諾。

知情人士透露，負責管理出口許可的美國商務部，已把晶片出貨許可的申請案送到國務院、能源部和國防部等機關審核。根據出口法規，這些機構有30天時間進行審查，若有不同意見，最終將由川普定奪。

外界正緊盯美國政府開放H200銷陸的速度，以及北京當局會否准許陸企購買。路透上周報導，由於初步來自中國大陸的H200訂單數量超過目前產能，輝達正考慮增產H200。

商務部和輝達都未立即回應路透記者的置評請求。白宮發言人不評論審查程序，僅強調，「川普政府致力確保美國技術稱霸，對國家安全不會妥協」。

川普本月稍早表示，准許H200晶片銷售到中國大陸，前提是美國政府要收取25%的費用。他說，相關銷售能幫助美國領先中國大陸的晶片製造商，削減對中國製晶片的需求。

但美國政界的對陸鷹派擔心，把高效能晶片賣往中國大陸，將大幅強化北京的軍事力量，並弱化美國在AI發展的優勢。十多位民主黨籍聯邦眾議員已提出法案，意圖阻止向中國大陸出售美國最先進的人工智慧（AI）晶片，包括輝達的H200晶片。

美國眾院外交事務委員會民主黨籍首席議員米克斯（Gregory Meeks）發出聲明指出，他率領13位同黨議員提案禁止美國先進晶片賣到中國。

H200 美國眾院

延伸閱讀

川普簽署國防授權法 點名與台無人機合作、挺入IMF恐影響美軍事外交

川普加碼聯邦機構耶誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變

川普政府對台軍售 美眾議員：傑出的一手

華府甘迺迪藝術中心更名 川普名字加入引發關注

相關新聞

疑涉另起MIT教授命案 布朗大學槍擊案嫌犯被發現身亡

美國布朗大學13日下午發生校園槍擊案，一名蒙面男子闖入教室開火，造成2名學生死亡、9人受傷。一名執法官員向美聯社透露，涉...

川普簽署國防授權法 點名與台無人機合作、挺入IMF恐影響美軍事外交

美國總統川普18日簽署2026年度國防授權法案，讓法案正式生效上路，不過川普也點名法案中的美台無人機合作計畫，以及支持台...

路透：川普政府啟動首批輝達H200晶片輸陸審查

路透引述知情人士報導，美國川普政府已啟動對輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片的出口審查，有望促成放行首批H...

輝達、微軟、谷歌、英特爾和超微 24家公司響應川普「創世紀任務」

美國總統川普上月透過行政命令中啟動的「創世紀任務」（Genesis Mission）目前已獲24家頂尖AI企業響應參與。...

川普加碼聯邦機構耶誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變

美國總統川普周四簽署行政令，指示聯邦機構在今年耶誕節的前一天（24日）和後一天（26日）關閉。但紐約證券交易所和那斯達克...

路透：川普對委內瑞拉的禁運 專家擔心害到台灣！

美國總統川普決定對委內瑞拉實施部分封鎖，對委國總統馬杜洛的施壓明顯升級，但這個做法也可能反過來削弱美國一項重要政策目標：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。