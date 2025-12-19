快訊

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

輝達、微軟、谷歌、英特爾和超微 24家公司響應川普「創世紀任務」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普政府推動的「創世紀任務」目前已獲24家頂尖AI企業響應參與。路透
川普政府推動的「創世紀任務」目前已獲24家頂尖AI企業響應參與。路透

美國總統川普上月透過行政命令中啟動的「創世紀任務」（Genesis Mission）目前已獲24家頂尖AI企業響應參與。美國的這項國家級計畫旨在運用人工智慧（AI）技術加速科學研究，強化能源與安全實力。

根據白宮聲明，參與企業除微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）、亞馬遜旗下雲端服務AWS、Alphabet子公司Google等科技巨擘外，也包含甲骨文（Oracle）、IBM、英特爾（Intel）、超微（AMD）、慧與科技（HPE）等雲端與晶片供應商，以及OpenAI、Anthropic、xAI等AI專精公司。

他們已與政府簽署諒解備忘錄，或與能源部或國家實驗室存在既有合作計畫，或者是表達了加入該計畫的意願。

根據協議，輝達將提供科學模擬所需的加速運算平台與AI模型；微軟與谷歌則貢獻雲端基礎設施及AI工具，以支援大規模研究。甲骨文預計協助建置高效能運算系統，Palantir將提供數據整合與分析能力。新創公司Cerebras與Groq則供應專為科學運算優化的先進AI晶片。

OpenAI依據其「科學研究AI計畫」簽署合作備忘錄，將先進AI模型部署於國家實驗室研究環境，並提供工具與工作流程給能源部科學家。Anthropic除提供Claude模型，更將派遣專屬工程團隊協助開發AI代理、模型情境協定，以及為國家實驗室打造專屬Claude技能模組。

合作範圍涵蓋核能、量子運算、機器人、供應鏈優化等多個領域的AI應用。

這項任務是在能源部與產業界先前於阿貢國家實驗室、洛斯阿拉莫斯國家實驗室部署高效能運算系統的合作基礎上延伸而來。能源部表示，隨著計畫擴大與學術界及非營利組織的合作，這項行動預料將大幅加快科學發現的進程。

科學家 能源 美國

延伸閱讀

川普簽署國防授權法 點名與台無人機合作、挺入IMF恐影響美軍事外交

川普加碼聯邦機構耶誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變

華府甘迺迪藝術中心更名 川普名字加入引發關注

川普演說 釋放「戰士紅利」

相關新聞

疑涉另起MIT教授命案 布朗大學槍擊案嫌犯被發現身亡

美國布朗大學13日下午發生校園槍擊案，一名蒙面男子闖入教室開火，造成2名學生死亡、9人受傷。一名執法官員向美聯社透露，涉...

川普簽署國防授權法 點名與台無人機合作、挺入IMF恐影響美軍事外交

美國總統川普18日簽署2026年度國防授權法案，讓法案正式生效上路，不過川普也點名法案中的美台無人機合作計畫，以及支持台...

路透：川普政府啟動首批輝達H200晶片輸陸審查

路透引述知情人士報導，美國川普政府已啟動對輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片的出口審查，有望促成放行首批H...

輝達、微軟、谷歌、英特爾和超微 24家公司響應川普「創世紀任務」

美國總統川普上月透過行政命令中啟動的「創世紀任務」（Genesis Mission）目前已獲24家頂尖AI企業響應參與。...

川普加碼聯邦機構耶誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變

美國總統川普周四簽署行政令，指示聯邦機構在今年耶誕節的前一天（24日）和後一天（26日）關閉。但紐約證券交易所和那斯達克...

路透：川普對委內瑞拉的禁運 專家擔心害到台灣！

美國總統川普決定對委內瑞拉實施部分封鎖，對委國總統馬杜洛的施壓明顯升級，但這個做法也可能反過來削弱美國一項重要政策目標：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。