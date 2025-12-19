川普簽署國防授權法 點名與台無人機合作、挺入IMF恐影響美軍事外交

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普18日簽署2026年度國防授權法案，讓法案正式生效上路，不過川普也點名法案中的美台無人機合作計畫，以及支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）等影響到美國對外軍事部署和外交事務的立場。

美國聯邦參議院17日以77票比20票通過2026年度國防授權法，送交川普簽署；2026年度國防授權案預算規模達9006億美元，比美國國防部原本提出的預算還要多出80億美元。

除了為軍人加薪和增添福利，聯邦眾院軍事委員會日前指出，2026年度國防授權法案全力支持川普推動的金穹飛彈防禦系統、F-47戰機、潛艦、戰艦和無人系統，同時也授權新的權力支持川普要求盟友承擔更多自我防衛的負擔。

在台灣的部分，法案提到美國國防部必須與國務院合作，透過美國在台協會（AIT）與適合的台灣官方窗口合作，設立無人系統和反制無人系統的能力，包括共同發展和生產相關能力；法案內容也要求增加美台海巡合作整合的機會，要求指揮單位諮詢國務卿和國防部長，規畫擴大美台海巡訓練活動。

此外，法案編列最多10億美元資助台灣安全合作倡議，透過提供軍備及關鍵作戰訓練協助台灣抵禦侵略；法案也夾帶「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。

川普18日傍晚簽署國防授權法，他表示，法案將執行川普政府「以實力謀和平」的政策、保護美國國土來自國內外的威脅，並強化國防工業基礎，同時取消浪費的支出項目，以及破壞美國軍人戰鬥精神的種族主義項目。

川普指出，2026年度國防授權法將許多川普政府的行政命令和行動入法，包括專注於提高戰士殺傷力、提升國土飛彈防衛的金穹系統計畫、恢復美國空中主權等。

川普指出，國防授權法也納入「安全天空法案」（SAFER SKIES Act），讓國家和地方執法人員得以應付無人機的威脅；此外，國防授權法也提供關鍵資源來確保南方邊境的安全，免於非法移民和跨國犯罪組織的侵害。

不過，川普也針對法案內容中的部分條款表達擔憂，包括影響到川普政府的外交政策、資訊揭露和總統權責等。

川普也點到涉及台灣的條文，包括美台無人機合作計畫（Sec 1266），以及支持台灣加入IMF（Sec 8304 (a)），指相關條款旨在影響美國對外軍事部署和外交事務的立場；川普表示，川普政府面對這些條款，會以符合總統作為軍隊最高統帥的憲法權力，以及總統得以執行外交事務的憲法權力來處理；川普表示，這也包括承認外國主權的權力。

