快訊

教學／讓ChatGPT變成iPhone動作按鈕智慧助理！3步驟「隨傳隨到」

為閃水桶！國1南下五堵段4車追撞 釀國光客運6傷狂塞3小時

115學測英文科／命題關鍵全解析！閱讀素養成核心 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題

路透：美對委內瑞拉禁運 專家憂中國有藉口威脅台

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

路透社報導，美國總統川普決定對委內瑞拉實施局部封鎖，象徵美國急劇升高對委國總統馬杜洛施壓，但此舉也可能損害美國一大政策目標：嚇阻中國對台灣海上包圍的潛在威脅。

川普16日下令「全面封鎖」所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，此舉目的在切斷馬杜洛（Nicolas Maduro）政府主要財源。不過這項行動隨即引發外界疑慮，質疑在國際法層面是否構成戰爭行為。

報導說，在印度太平洋地區方面，軍事策劃者長久以來擔心中國可能會利用海上封鎖脅迫民主治理的台灣接受北京當局統治。儘管中國視台灣為其領土，不太可能會仰賴國際法為對台軍事行動辯護，但部分專家認為，北京當局可能藉美國封鎖委內瑞拉一事，削弱美方在國際上動員外交力量反對在台灣海峽採取類似行動的努力。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）中國事務專家辛格頓（CraigSingleton）表示：「如果美國以封鎖方式左右委內瑞拉的政治結果，中國也能以所謂的安全理由為對台採取脅迫措施辯護。」

他說：「相關法律背景不同，但在宣傳操作上確實存在機會。」他還說，國際關係中的先例不只是靠法律建立，也受敘事影響，「當華府模糊定義，會削弱自身批評其他地區脅迫行為的能力」。

美國卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowmentfor International Peace）研究中國海權的資深研究員孔適海（Isaac Kardon）表示，北京當局希望防止美國建立全球聯盟以反對中國對台行動；國際社會對美國封鎖委內瑞拉的疑慮，將有利於中方達成目的。

孔適海說：「歸根結底，美國將嚴重損害這些規則的規範性。這對國際法制約其他行為者的公信力帶來重大打擊。」

孔適海認為，美國對委內瑞拉油輪的行動可能為中國採取類似行動打開方便之門，例如攔截運送台灣重要天然氣的船隻，「這一切都讓局勢更加混亂」。

部分專家告訴路透社，若美國海軍力量長期部署在加勒比海，也可能削弱美國的軍事戰備及應對台海危機的能力。

國際法允許戰時封鎖，但僅限於嚴格條件下。

克里夫蘭州立大學（Cleveland State University）法學院海事法專家史特里奧（Milena Sterio）表示，除非有明確證據顯示美國與委內瑞拉處於武裝衝突狀態，否則美國對委內瑞拉的全面封鎖很可能屬非法行為。

史特里奧說：「美國實施封鎖將削弱我們批評中國封鎖台灣的能力。國際法的同一套規則適用於所有國家。若美國自己在做同樣的事，卻批評他國，那就是說一套做一套。」

不過喬治梅森大學（George Mason University）台灣軍事嚇阻專家洪澤克（Michael Hunzeker）表示，他對川普此舉會損害真正重要的目標抱持懷疑態度，不太相信會影響美國在台海危機時爭取盟邦支持反制封鎖的行動。

洪澤克認為，盟邦很可能只是拿委內瑞拉作為說詞，為自身在現實政治層面上袖手旁觀辯護，「我高度懷疑這次事件會大幅改變他們評估自身利益的方式」。

白宮官員在回應路透社提問時表示：「川普總統準備動用美國一切力量阻止毒品湧入我國，並將相關人員繩之以法。」但他未提及台灣議題。

中國是委內瑞拉原油最大買家，已表態支持委內瑞拉，18日表示「反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴」。

美國 委內瑞拉 國際法

延伸閱讀

紐時：川普政府加速撤銷歸化美籍公民行動

美再對台軍售 專家：強化嚇阻犯台傳達區域安全承諾

憂拉美爆武裝衝突 巴西墨西哥願助化解委內瑞拉危機

魯卡申柯：美若承認推翻2020年大選連任失敗 雙方關係可改善

相關新聞

疑涉另起MIT教授命案 布朗大學槍擊案嫌犯被發現身亡

美國布朗大學13日下午發生校園槍擊案，一名蒙面男子闖入教室開火，造成2名學生死亡、9人受傷。一名執法官員向美聯社透露，涉...

川普簽署國防授權法 點名與台無人機合作、挺入IMF恐影響美軍事外交

美國總統川普18日簽署2026年度國防授權法案，讓法案正式生效上路，不過川普也點名法案中的美台無人機合作計畫，以及支持台...

路透：川普政府啟動首批輝達H200晶片輸陸審查

路透引述知情人士報導，美國川普政府已啟動對輝達（Nvidia）H200人工智慧（AI）晶片的出口審查，有望促成放行首批H...

輝達、微軟、谷歌、英特爾和超微 24家公司響應川普「創世紀任務」

美國總統川普上月透過行政命令中啟動的「創世紀任務」（Genesis Mission）目前已獲24家頂尖AI企業響應參與。...

川普加碼聯邦機構耶誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變

美國總統川普周四簽署行政令，指示聯邦機構在今年耶誕節的前一天（24日）和後一天（26日）關閉。但紐約證券交易所和那斯達克...

路透：川普對委內瑞拉的禁運 專家擔心害到台灣！

美國總統川普決定對委內瑞拉實施部分封鎖，對委國總統馬杜洛的施壓明顯升級，但這個做法也可能反過來削弱美國一項重要政策目標：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。