美西「國際移民日」集會 亞裔領袖：我們都是美國人

今天是聯合國訂定的國際移民日，在川普政府收緊移民政策的背景下，全美多個城市舉辦移民權益相關集會。舊金山灣區移民社區領袖、父母來自越南的陳輝受訪時捍衛出生公民權，表示「我們和這個國家的任何人一樣，都是美國人」。

陳輝（Huy Tran）的父母當年為了逃離越南共產政權冒險渡海來到加州，而後經營小本生意在美國社會生存下來，這段經歷激發了他日後為移民家庭發聲的決心。

他今天在一場移民團體集會活動上帶頭喊口號並捍衛出生公民權，強調這項權利根植於美國憲法第14修正案，「如果你出生在美國，你的公民身分不應該受到質疑。」

陳輝接受中央社訪問時表示，亞裔社群除了恐懼與擔憂外，更多的感受是困惑，「大家不明白（政府）怎麼能剝奪公民權、或是怎麼能以一種與我們當初取得身分時截然不同的方式來定義公民權。」他希望最高法院能夠維護已有百年歷史的法律傳統。

他說：「我們和任何一位美國人一樣，都是美國人，沒有任何命令能奪走這一點。」

美國總統川普（Donald Trump）二度執政後發布行政命令限制出生公民權，引發訴訟，最高法院已同意受理上訴。川普政府主張，第14修正案並不賦予非法移民或合法但僅短期停留者所生子女美國公民身分；移民團體認為該命令直接挑戰美國憲法基石。

大法官對相關上訴案的裁決，是否牽動出生公民權的現行制度，受到各界關注。

川普17日發表全國演說，強調政府打擊非法移民成效顯著。

12月18日是聯合國訂定的國際移民日，全美多個城市今天舉辦移民權益相關集會，陳輝所屬的移民權益團體SIREN與其他多個團體合力向外界發聲，抗議政府大規模遣返計畫。

倡議者並要求地方政府投入更多資源以保護移民社群。活動現場，聖荷西市議員歐提茲（Peter Ortiz）受訪指出，移民執法導致人們不敢出門，已波及在地經濟生態。

蓋洛普（Gallup）7月公布的民調顯示，認為美國應該減少移民的人明顯下滑，比例從去年的55%降到30%；另外，79%的受訪者認為移民對美國有益。