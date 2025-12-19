美媒：TikTok簽署合資協議 化解美國禁令威脅

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國媒體報導，短影音平台TikTok今天指出，已與投資人簽署合資協議，將使他們能夠繼續在美國營運，避免因中國所有權而面臨的禁令威脅。

彭博（Bloomberg）與新聞媒體Axios引述一份內部備忘錄報導，TikTok執行長周受資向員工表示，TikTok及中國母公司字節跳動已同意成立新的實體，主要投資方包括甲骨文（Oracle）、私募股權公司銀湖（Silver Lake），以及總部位於阿布達比（AbuDhabi）的投資機構MGX。

這項協議大致證實白宮於今年9月的宣布。

白宮當時表示，新成立的合資公司將符合2024年通過的一項法律要求，這項法律規定若字節跳動仍保有多數股權，這款風靡美國的應用程式將面臨遭禁的命運。

