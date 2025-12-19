川普加碼聯邦機構耶誕多放兩天假 但交易所決定美股交易時段不變
美國總統川普周四簽署行政令，指示聯邦機構在今年耶誕節的前一天（24日）和後一天（26日）關閉。但紐約證券交易所和那斯達克公司均表示不會改變這兩天的交易時間。
這兩家美國最大股票交易所的發言人稱，為迎接耶誕假期，此前已將12月24日的股市收盤提前至美東時間下午1時，這項安排不會改變。耶誕節過後的12月26日將是正常的完整交易日。
白宮周四公佈川普的行政命令，在2025年平安夜和12月26日關閉聯邦政府。
川普此舉使投資人對定於12月24日的國庫券和債券拍賣安排產生了疑慮。美國財政部周四稍早時宣布今年最後一次公債標售，包括在平安夜發行440億美元七年期債券的計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言