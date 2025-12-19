路透：川普對委內瑞拉的禁運 專家擔心害到台灣！

美國總統川普決定對委內瑞拉實施部分封鎖，對委國總統馬杜洛的施壓明顯升級，但這個做法也可能反過來削弱美國一項重要政策目標：嚇阻中國未來可能以海軍力量包圍台灣。路透評論，專家指出，北京可能會利用美國封鎖委內瑞拉的例子，削弱華府日後試圖在台海議題上動員國際外交反對力量的正當性。

川普周二下令，對所有進出委內瑞拉、且遭制裁的油輪實施「全面且徹底的封鎖」，目的是切斷馬杜洛政府最主要的收入來源。

這立即引發外界__台灣。軍事規劃人士長期擔心，中國可能海上封鎖，迫使台灣接受北京統治。

華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）中國問題專家Craig Singleton表示，如果美國為了改變委內瑞拉的政治結果而實施封鎖，中國就能以所謂的安全理由，為對台採取強制手段辯護。

他說，雖然法律情境不同，但在宣傳與敘事上，確實會出現破口。國際關係中的先例，不只是由法律界定，也取決於敘事方式。當華府模糊相關用語時，就會削弱自己在其他地方譴責脅迫行為的能力。

面向國際社會時，中方官員可能會把對台行動包裝成國內的隔離措施或執法行動。北京也拒絕將台灣與其他國家相提並論，包括正遭俄羅斯入侵的烏克蘭。

研究中國海權的卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員Isaac Kardon指出，北京會希望阻止美國建立反對中國對台行動的全球聯盟，而國際社會對美國封鎖委內瑞拉的疑慮，正好有助於中國達成這個目的。

Kardon說，美國正在對國際規範造成相當大的傷害，這將重創國際法約束其他行為者的公信力。

他也表示，美國對委內瑞拉油輪的行動，可能為中國採取類似作法打開大門，例如攔截運送重要天然氣、前往台灣的船隻。這一切只會讓情勢更加混亂。

專家指出，美軍長時間在加勒比海部署海軍資產，可能削弱美國的整體軍事整備程度，以及在台海危機爆發時的應對能力。

克里夫蘭州立大學法學院海事法專家Milena Sterio表示，若沒有明確證據顯示美國與委內瑞拉處於武裝衝突狀態，美國對其實施全面封鎖，很可能違反國際法。而美國若封鎖委內瑞拉，將削弱自己批評中國封鎖台灣的立場。國際法規則對所有國家一體適用，美國一邊做、另一邊卻指責他國，立場並不一致。

不過，喬治梅森大學研究台灣軍事嚇阻的專家Michael Hunzeker則持保留態度。他認為，川普的行動未必會影響真正關鍵的事情：在台海危機時，爭取美國盟友支持反封鎖行動。盟友若在這種情境下提到委內瑞拉，更多只是為了替基於現實政治、選擇袖手旁觀的決定找說詞。