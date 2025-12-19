美驚傳飛機失事釀7死 退休NASCAR車手畢佛與家人罹難
美國警方表示，北卡羅來納州斯泰茨鎮（Statesville）今天驚傳飛機失事意外，造成7人罹難，其中包括退休的美國改裝房車系列賽（NASCAR）賽車手畢佛（Greg Biffle）和他的家人。
美聯社報導，這架商務噴射機在嘗試降落斯泰茨鎮地區機場（Statesville Regional Airport）時撞擊地面，隨即引發猛烈火勢。這個機場位於夏洛特（Charlotte）以北約72公里處。
根據飛航紀錄，這架飛機登記於畢佛經營的公司名下。
警方指出：「飛機墜落後火勢猛烈，目前尚無法公布確切的乘客名單，但相信畢佛先生和他的直系親屬當時在飛機上。」
55歲的畢佛在NASCAR三大賽事系列中共贏得50多場勝利，包括19次最高級別的NASCAR盃系列賽（Cup Series）勝利。
他在2000年奪得卡車系列賽（Trucks Series）年度總冠軍，2002年則拿下Xfinity系列賽（Xfinity Series）冠軍。
