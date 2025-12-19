布朗大學槍案緝凶行動進入第6天 傳已確認犯嫌身分
美國布朗大學日前發生槍擊案，造成2死多傷，緝凶行動今天進入第6天。有線電視新聞網（CNN）報導，2名熟悉案情的執法官員透露，調查人員認為他們已確認一名犯嫌的身分。
根據CNN，當局已簽發這名嫌疑人的逮捕令，目前正全力追緝中。
本月13日，常春藤盟校布朗大學（BrownUniversity）工程學院大樓的教室發生槍擊案，歹徒奪走2名學生性命，並造成9人受傷，隨後逃逸無蹤。
根據美聯社，當局今天稍早表示，他們正在調查布朗大學槍擊案與2天後波士頓（Boston）附近另一起攻擊案的關聯性，那起案件造成另一所名校麻省理工學院（MIT）的教授身亡。
現年47歲的MIT物理學家及核融合科學家羅瑞洛（Nuno F.G. Loureiro）15日晚間在波士頓郊區布魯克萊恩（Brookline）的住家遭到槍擊，隔天在醫院傷重不治。案發地點位於布朗大學北方約80公里處。
美國聯邦調查局（FBI）先前曾表示，尚未發現這兩起案件的關聯性。
