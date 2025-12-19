快訊

華府甘迺迪藝術中心更名 川普名字加入引發關注

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

白宮今天宣布，華盛頓著名的甘迺迪（John F. Kennedy）藝術中心將以現任總統川普（Donald Trump）之名，正式更名為「川普-甘迺迪中心」。

法新社報導，這項罕見的以在世總統之名為重要文化場館重新命名的決定，是79歲共和黨籍總統川普於第2任期內，努力在美國首都烙下個人印記的最新舉措。

川普也已拆除白宮東廂（East Wing），以興建華麗的大型宴會廳，並計劃興建一座大型凱旋門。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，甘迺迪藝術中心董事會已「一致投票通過」更名案。川普在今年稍早更換董事會民主黨成員，並親自擔任主席。

她說，這是「因為過去一年川普在拯救這棟大樓上的傑出貢獻。不僅從重建角度來看，也包含財務以及聲譽的提升。」

這座高聳白色的紀念建築以1963年遇刺身亡的總統甘迺迪命名，位於波多馬克河（Potomac River）畔，於1971年啟用。

