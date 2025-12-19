國際刑事法院拒停止調查加薩戰爭罪 美再制裁兩法官

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

以色列要求結束對加薩戰爭罪的調查，日前遭到國際刑事法院（ICC）駁回，美國今天宣布再制裁ICC兩位法官，使得遭川普政府制裁的ICC法官增加到至少8人。

法新社報導，之前就有該案法官與檢察官遭美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）下令制裁。對於最新制裁，盧比歐則表明跟15日的表決有關。

在那次表決中，包括今天被制裁的兩人，多數法官都贊成維持對以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）及前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）的逮捕令。

盧比歐在聲明中表示：「我們不會容忍ICC濫權，侵犯美國與以色列主權，或錯誤將美國及以色列人納入ICC的管轄範圍。…我們將持續對ICC的法律戰與越權行為，作出重大且具體的回應。」

ICC則在聲明中表示，最新制裁是「對一個公正司法機構獨立性的公然攻擊」。

迄今美國總統川普（Donald Trump）的政府已制裁至少8位ICC法官，以及至少3位ICC檢察官，其中包括首席檢察官卡林汗（Karim Khan）。

今天被納入制裁的法官為前喬治亞司法部長洛德奇帕尼澤（Gocha Lordkipanidze）與蒙古國的達木丁（Erdenebalsuren Damdin），制裁內容包括禁止他們入境美國，以及與他們在美國進行財產或金融交易。

洛德奇帕尼澤曾任紐約哥倫比亞大學（ColumbiaUniversity）兼任教授。

2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊以色列，之後以色列持續猛攻哈瑪斯控制的加薩（Gaza），尼坦雅胡與葛朗特被控犯下戰爭罪及違反人道罪。

15日出爐的44頁裁決書維持既有決定，將對以色列在加薩涉犯戰爭罪進行調查。

幾乎所有西方民主國家都支持ICC，但美國與以色列並非ICC締約國。

