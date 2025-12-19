美國北卡機場發生空難 商務機墜毀起火釀多人死亡

美國當局表示，一架商務噴射機墜毀在北卡羅來納州一處區域性機場並引發大火，造成多人死亡。NASCAR多支車隊及「財星雜誌」500大企業都會使用該機場。

美聯社報導，艾爾代爾郡（Iredell County）警長康貝爾（Darren Campbell）說：「我能證實有人員傷亡。」但他拒絕透露人數。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，當地時間今天上午10時過後，這架賽斯納（Cessna）C550噴射機在夏洛特（Charlotte）以北約72公里的斯泰茨鎮區域機場（Statesville Regional Airport）降落時墜毀。

機場主管佛格森（John Ferguson）告訴媒體，飛機墜毀在跑道末端，機場現已關閉，清理跑道上的殘骸需要一些時間。

國家運輸安全委員會（NTSB）和FAA已著手調查。私人氣象預報服務公司AccuWeather指出，事發時現場有細雨及雲層。

電視台畫面顯示，救難人員趕往跑道，四散的飛機殘骸附近冒出火焰。

根據機場網站，斯泰茨鎮區域機場為「財星雜誌」（Fortune）500大企業與美國改裝房車系列賽（NASCAR）多支車隊提供企業航空設施。