美國一啦啦隊金牌教練對逾10名女童伸魔爪 面臨165年刑期

聯合新聞網／ 綜合報導
美國加州一名啦啦隊金牌教練在過去二十年的職業生涯中，利用職務之便伸出魔爪。他性侵至少10名9歲到16歲的少女，在本週被法院正式定罪，最高將面臨165年的有期徒刑。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，克里斯蒂安森（Erick Joseph Kristianson）之前曾是加州「魔力全明星」（Magic All-Stars）俱樂部的教練，也擔任過特拉布科希爾斯高中（Trabuco Hills High School）的助理教練。不過他在帶領孩子練習時，竟然對年幼的女孩出手，還利用他們的羞恥感，恐嚇他們不准向外求救。

克里斯蒂安森的惡行之所以曝光，是因為他在2022年被捕。當時他在佛州涉嫌性侵一名13歲少女，還和另外三名青少年用FaceTime視訊做出不雅動作。消息傳出以後，一名之前的受害者鼓起勇氣向警方報案，指出自己在14歲時曾被他帶往海邊與住所性侵。警方深入調查後，發現受害名單像雪球般越滾越大，這才發現克里斯蒂安森對多名女孩下手。

法院認定他犯下11項針對14歲以下兒童的猥褻罪、4項針對14至15歲少年的猥褻罪，以及多項性侵重罪。雖然克里斯蒂安森在明年三月才會被正式判刑，但目前預估他可能要面臨高達165年的有期徒刑。

