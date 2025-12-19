偷竊販賣屍體器官 哈佛醫學院太平間經理判刑8年
美國波士頓哈佛醫學院太平間前經理洛奇因竊取並販售遺體部位，「像賣小玩意一樣」，被判處8年有期徒刑。
美聯社報導，當局表示，洛奇（Cedric Lodge）是這起駭人聽聞案件的核心人物。他在捐贈給哈佛大學的屍體不再用於研究後，將大腦、皮膚、手部和臉部等遺體部位運送給賓州及其他地區的買家。
他的妻子丹妮絲（Denise Lodge）因協助犯案，被判1年多有期徒刑。兩人16日在賓州威廉波特（Williamsport）的聯邦法院出庭。
美國聯邦助理檢察官馬丁（Alisan Martin）在法庭文件中指出，洛奇曾將皮膚交給買家，以便將其鞣製成皮革，再裝訂成書，形容這是「極其駭人的實際情況」。
馬丁說：「在另一起案件中，洛奇和丹妮絲販售一名男子的臉部，或許只為了擺在架上，也可能作為某些令人更不安的用途。」
她表示，現年58歲、來自新罕布什爾州戈夫斯敦（Goffstown）的洛奇，從2018年至2020年3月，將「摯愛之人的遺體部位當作可圖利的小玩意」出售，獲利數千美元。
哈佛結束遺體研究或教學用途後，通常會將遺體歸還家屬或火化。洛奇坦承，在火化前取出部分遺體部位。
洛奇任職太平間28年，在庭上表達悔意。辯護律師凱西（Patrick Casey）說：「洛奇先生承認自己的行為非常嚴重，對那些被冷酷對待的逝者及他們悲痛的家屬都造成了傷害。」
