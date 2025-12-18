聽新聞
川普大吹「經濟榮景」 紐時：謊話連篇

聯合報／ 編譯季晶晶／綜合報導
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。路透
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。路透

白宮定調美國總統川普十七日演說為今年施政回顧。他在演說中大力宣揚自一月回任以來的經濟成就，並承諾美國將在未來一年迎來光明的經濟前景。但美媒報導，從實際的經濟資料數據來看，並不像他描述的樂觀。紐約時報同日報導甚至直指內容「謊話連篇」。

川普指稱，美國就業人口創新高。但這其實沒考慮到人口基數本身的增長。十一月勞動參與率為百分之六十二點五，大致持平於去年同期，並未創新高。而美國勞參率自二○○○年達到峰值後就持續下滑。

根據美國勞工統計局（ＢＬＳ）十六日發布的資料數據，十一月失業率升至百分之四點六，高於去年同期的百分之四點二，過去一年明顯放緩。十一月新增就業僅六點四萬人，去年同期為廿六點一萬人。近幾月薪資增速也放緩，十一月民間部門員工的平均時薪年增百分之三點五，低於去年同期的百分之四點二。

川普雖在該演說中宣布，將對美軍現役官兵普發「戰士紅利」，但美國總人口逾三點三三億，許多家庭正遭受通膨壓力。儘管他宣稱正「迅速」壓低物價，但資料數據顯示，美國通膨率自四月以來已再回升。他還吹捧已將藥價大幅削減百分之六百，但這明顯不合邏輯，因降幅不可能逾百分之百，否則等於售價為負值。

不過川普政府也正試圖加快經濟成長步伐。川普表示，將很快宣布接替鮑爾的下任聯準會主席人選，新主席將支持大幅降息，自明年起房貸負擔可望減輕。

