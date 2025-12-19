聽新聞
0:00 / 0:00

川普全美演說全程自誇 不忘拉拜登「救援」

聯合報／ 記者陳熙文、編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普十七日晚間在白宮發表全國演說，聚焦經濟等內政問題，演說時手勢與白宮準備的圖表並用。美聯社
美國總統川普十七日晚間在白宮發表全國演說，聚焦經濟等內政問題，演說時手勢與白宮準備的圖表並用。美聯社

美國總統川普十七日發表全國演說，宣布逾一四五萬名美國現役軍人將在耶誕節前收到「戰士紅利」獎金支票，每人都將獲得一七七六美元（約台幣五點七萬元）。他聲稱，美國今年因關稅賺了很多錢，沒人比美軍官兵更有資格領取這些紅利。

川普於十七日晚間九時（台灣時間十八日上午十時）的黃金時段，發表共十八分鐘的年終演說，還輔以白宮所製的圖表及資料數據「佐證」。外媒報導，當天的演說是白宮幕僚長威爾斯建議。

川普又一次抱怨自己從前總統拜登手中接下「爛攤子」，不僅通膨「最嚴重」，美國邊境還對外不設防，遭來自監獄和「杜鵑窩」等地的非法移民入侵，其中有毒販、黑幫分子甚至殺人犯，而這就是拜登政府允許發生的事，美國永遠不能重蹈覆轍。

川普宣稱，「十一個月前，我接手一個爛攤子，現在正在收拾」。他指控拜登政府「病態又腐敗」，例如「允許跨性別男性參加女子運動賽事」與全美犯罪問題層出不窮。根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導統計，川普至少提及拜登七次。

明年是美國建國二五○周年。川普表示，為了紀念美國一七七六年獨立建國，每名美軍可獲相應的一七七六美元，「支票已在路上；恭喜各位」。然而有專家指出，關稅收入必須依法由國會分配，相關財源與合法性仍不清楚。

川普說，美國曾與外國達成最糟糕的貿易協議，淪為各國笑柄，但這些國家如今再也笑不出來；「美國重新受尊重，我國空前強大，正位於經濟大爆發的門口，規模之大將前所未有」；這十一個月來，川普政府帶給華府的正向改變，比過去歷屆政府還多。

川普還說，自己不需國會的協助就能關閉美國邊境，將罪犯驅逐出境，能提供美國人民更多住房與就業機會；他過去十個月居間「結束」八場戰爭，也讓在加薩遭綁架的美國人質獲釋；川普政府除了讓美國經濟從衰退邊緣復甦、快速降低油價和物價，藍領勞工的薪資也大幅成長。他強調，「天啊，我們的進展極為明顯」。

川普指稱，七月通過「又大又美法」，包含多項減稅措施，估計很多美國家庭一年可節省一點一萬至兩萬美元，預料明春將是「退稅」熱季。他提到，由於美國明年會和鄰國加拿大及墨西哥合辦世界盃足球賽的會內賽，因此「我們將迎來全球空前的經濟榮景」。

川普演說聚焦內政，尤其是經濟部分，並未談到俄烏和平計畫與升高中的美國與委內瑞拉緊張，也不見台灣或美國最大競爭對手中國大陸。十七日並非他最近首次發表這類演說，九日在賓州艾里山賭場渡假村發表達九十分鐘的演說，同樣大談全美物價正大幅下降、經濟好轉中。

美國 川普 拜登 貿易協議

延伸閱讀

川普任內最大筆對台軍售 陸國台辦：立即停止武裝台灣

川普簽署行政公告 旅遊禁令19國擴大到39國 明年元旦生效

民調：川普拚經濟 僅36%國人認同 施政滿意度下滑至39%

共和黨議員格林：川普黨內支持度像「大壩潰堤」期中選舉困難

相關新聞

哈佛大學爆「遺體器官遭盜賣」 醫學院太平間前主管被判8年監禁

美國NBC新聞報導，哈佛大學醫學院太平間58歲前主管洛奇（Cedric Lodge）因盜竊遺體器官，「像賣飾品一樣販售它...

換腎救命反喪命！捐腎者曾被臭鼬抓傷 受贈者狂犬病亡

美國密西根州發生一起極為罕見的病例。一名男子接受腎臟移植手術後，原以為重獲新生，沒想到卻因捐贈者體內潛伏的狂犬病病毒而不幸喪命。原來捐贈者生前曾被臭鼬抓傷，想不到病毒就這樣透過捐贈器官傳到受贈者身上，造成另一起悲劇。

川普全美演說全程自誇 不忘拉拜登「救援」

美國總統川普十七日發表全國演說，宣布逾一四五萬名美國現役軍人將在耶誕節前收到「戰士紅利」獎金支票，每人都將獲得一七七六美...

川普大吹「經濟榮景」 紐時：謊話連篇

白宮定調美國總統川普十七日演說為今年施政回顧。他在演說中大力宣揚自一月回任以來的經濟成就，並承諾美國將在未來一年迎來光明...

遭川普「施壓動向」牽動未來…華納兄弟併購危機 CNN前景未明

有線電視新聞網（CNN）所屬母公司華納兄弟探索（Warner Bros.Discovery, WBD）正朝向被併購的命運...

主張未獲「公平審判」 艾普斯坦前女友兼同夥聲請救濟請求釋放

法院紀錄顯示，已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的前女友兼同夥英國前社交名媛麥克斯威爾於今天請求聯邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。