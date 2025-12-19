川普全美演說全程自誇 不忘拉拜登「救援」

美國總統川普十七日發表全國演說，宣布逾一四五萬名美國現役軍人將在耶誕節前收到「戰士紅利」獎金支票，每人都將獲得一七七六美元（約台幣五點七萬元）。他聲稱，美國今年因關稅賺了很多錢，沒人比美軍官兵更有資格領取這些紅利。

川普於十七日晚間九時（台灣時間十八日上午十時）的黃金時段，發表共十八分鐘的年終演說，還輔以白宮所製的圖表及資料數據「佐證」。外媒報導，當天的演說是白宮幕僚長威爾斯建議。

川普又一次抱怨自己從前總統拜登手中接下「爛攤子」，不僅通膨「最嚴重」，美國邊境還對外不設防，遭來自監獄和「杜鵑窩」等地的非法移民入侵，其中有毒販、黑幫分子甚至殺人犯，而這就是拜登政府允許發生的事，美國永遠不能重蹈覆轍。

川普宣稱，「十一個月前，我接手一個爛攤子，現在正在收拾」。他指控拜登政府「病態又腐敗」，例如「允許跨性別男性參加女子運動賽事」與全美犯罪問題層出不窮。根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導統計，川普至少提及拜登七次。

明年是美國建國二五○周年。川普表示，為了紀念美國一七七六年獨立建國，每名美軍可獲相應的一七七六美元，「支票已在路上；恭喜各位」。然而有專家指出，關稅收入必須依法由國會分配，相關財源與合法性仍不清楚。

川普說，美國曾與外國達成最糟糕的貿易協議，淪為各國笑柄，但這些國家如今再也笑不出來；「美國重新受尊重，我國空前強大，正位於經濟大爆發的門口，規模之大將前所未有」；這十一個月來，川普政府帶給華府的正向改變，比過去歷屆政府還多。

川普還說，自己不需國會的協助就能關閉美國邊境，將罪犯驅逐出境，能提供美國人民更多住房與就業機會；他過去十個月居間「結束」八場戰爭，也讓在加薩遭綁架的美國人質獲釋；川普政府除了讓美國經濟從衰退邊緣復甦、快速降低油價和物價，藍領勞工的薪資也大幅成長。他強調，「天啊，我們的進展極為明顯」。

川普指稱，七月通過「又大又美法」，包含多項減稅措施，估計很多美國家庭一年可節省一點一萬至兩萬美元，預料明春將是「退稅」熱季。他提到，由於美國明年會和鄰國加拿大及墨西哥合辦世界盃足球賽的會內賽，因此「我們將迎來全球空前的經濟榮景」。

川普演說聚焦內政，尤其是經濟部分，並未談到俄烏和平計畫與升高中的美國與委內瑞拉緊張，也不見台灣或美國最大競爭對手中國大陸。十七日並非他最近首次發表這類演說，九日在賓州艾里山賭場渡假村發表達九十分鐘的演說，同樣大談全美物價正大幅下降、經濟好轉中。