「川普帳戶」磁吸富豪捐款 戴爾夫婦、貝萊德、橋水達里歐共襄盛舉

美國財政部長貝森特17日公布「川普帳戶」細節，並宣布更多富豪捐款贊助這個為美國兒童設置的遞延課稅投資帳戶，包括億萬富豪避險基金經理人達里歐。

貝森特揭示「川普帳戶」專設的網站，並宣稱：「整整一代的美國人，都將以一種改寫人生的方式，體會到即便是提存少許的錢，也能轉化為能傳承的財富，而這一切要拜川普總統之賜。」

「川普帳戶」按「大而美」法案設立，預定2026年7月4日正式推出。政府將對2025年1月1日至2028年12月31日出生的美國兒童，一次性提供每人1,000美元種子資金，之後每年最多可存入5,000美元，不存也行。帳戶由家長託管至子女滿18歲為止。家長也可為年齡不滿18歲兒童設立帳戶。家長報稅時在「4547表格」上勾選即可。「4547」意指川普是美國第45位和第47位總統。

貝森特說：「川普帳戶是總統致贈美國人民的禮物，或許代表現代最驚天動地的政策創新。依照一個非常單純的願景設計：每個美國人都是股東。當每個美國人都在地球上最強經濟分得一份，每個美國人都將受惠於我國的成長。」他強調，人工智慧（AI）、機器人和其他改變世界的科技將帶來生產力提升，讓每個美國人都分得一杯羹。

貝森特說：「光是財政部最初提撥的種子資金，以複利計算，就足以讓美國年輕人富有。自1950年代以來，標普500指數每年平均以10.5%的速度成長。假設延續這種成長步調，那麼，出生時川普帳戶裡的單筆1,000美元存款，到年屆退休前，將增加到超過60萬美元。」

貝森特說，戴爾公司創辦人戴爾夫婦已捐款62.5億美元，資助2,500萬名十歲以下兒童的「川普帳戶」種子資金。戴爾的捐款引起其他富豪共襄盛舉，橋水基金創辦人達里歐將捐出7,500萬美元。貝萊德也宣布，將比照政府做法，提撥1,000美元至員工子女的「川普帳戶」。