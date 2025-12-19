快訊

冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

「川普帳戶」磁吸富豪捐款 戴爾夫婦、貝萊德、橋水達里歐共襄盛舉

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國財政部長貝森特17日公布「川普帳戶」細節，並宣布更多富豪捐款贊助這個為美國兒童設置的遞延課稅投資帳戶，包括億萬富豪避險基金經理人達里歐。

貝森特揭示「川普帳戶」專設的網站，並宣稱：「整整一代的美國人，都將以一種改寫人生的方式，體會到即便是提存少許的錢，也能轉化為能傳承的財富，而這一切要拜川普總統之賜。」

「川普帳戶」按「大而美」法案設立，預定2026年7月4日正式推出。政府將對2025年1月1日至2028年12月31日出生的美國兒童，一次性提供每人1,000美元種子資金，之後每年最多可存入5,000美元，不存也行。帳戶由家長託管至子女滿18歲為止。家長也可為年齡不滿18歲兒童設立帳戶。家長報稅時在「4547表格」上勾選即可。「4547」意指川普是美國第45位和第47位總統。

貝森特說：「川普帳戶是總統致贈美國人民的禮物，或許代表現代最驚天動地的政策創新。依照一個非常單純的願景設計：每個美國人都是股東。當每個美國人都在地球上最強經濟分得一份，每個美國人都將受惠於我國的成長。」他強調，人工智慧（AI）、機器人和其他改變世界的科技將帶來生產力提升，讓每個美國人都分得一杯羹。

貝森特說：「光是財政部最初提撥的種子資金，以複利計算，就足以讓美國年輕人富有。自1950年代以來，標普500指數每年平均以10.5%的速度成長。假設延續這種成長步調，那麼，出生時川普帳戶裡的單筆1,000美元存款，到年屆退休前，將增加到超過60萬美元。」

貝森特說，戴爾公司創辦人戴爾夫婦已捐款62.5億美元，資助2,500萬名十歲以下兒童的「川普帳戶」種子資金。戴爾的捐款引起其他富豪共襄盛舉，橋水基金創辦人達里歐將捐出7,500萬美元。貝萊德也宣布，將比照政府做法，提撥1,000美元至員工子女的「川普帳戶」。

美國 帳戶 川普

延伸閱讀

川普任內最大筆對台軍售 陸國台辦：立即停止武裝台灣

川普簽署行政公告 旅遊禁令19國擴大到39國 明年元旦生效

民調：川普拚經濟 僅36%國人認同 施政滿意度下滑至39%

共和黨議員格林：川普黨內支持度像「大壩潰堤」期中選舉困難

相關新聞

川普全美演說全程自誇 不忘拉拜登「救援」

美國總統川普十七日發表全國演說，宣布逾一四五萬名美國現役軍人將在耶誕節前收到「戰士紅利」獎金支票，每人都將獲得一七七六美...

川普大吹「經濟榮景」 紐時：謊話連篇

白宮定調美國總統川普十七日演說為今年施政回顧。他在演說中大力宣揚自一月回任以來的經濟成就，並承諾美國將在未來一年迎來光明...

「川普帳戶」磁吸富豪捐款 戴爾夫婦、貝萊德、橋水達里歐共襄盛舉

美國財政部長貝森特17日公布「川普帳戶」細節，並宣布更多富豪捐款贊助這個為美國兒童設置的遞延課稅投資帳戶，包括億萬富豪避...

川普演說 釋放「戰士紅利」

美國總統川普於美東時間17日向全國發表演說，內容主要是宣揚他上任後的經濟成就，承諾未來一年將迎來光明的經濟前景，並宣布計...

高達111億美元 美國准對台軍售最大案 可能引發北京不滿

美國17日核准價值111億美元的對台軍售，外電指出這是美方對台歷來最大的軍售案，此舉勢必引發北京當局的強烈不滿，可能使美...

哈佛大學爆「遺體器官遭盜賣」 醫學院太平間前主管被判8年監禁

美國NBC新聞報導，哈佛大學醫學院太平間58歲前主管洛奇（Cedric Lodge）因盜竊遺體器官，「像賣飾品一樣販售它...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。