冬雨來了！ 明天高山零星降雪 周日「冬至」東北季風增強3地區恐大雨

川普演說 釋放「戰士紅利」

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電

美國總統川普於美東時間17日向全國發表演說，內容主要是宣揚他上任後的經濟成就，承諾未來一年將迎來光明的經濟前景，並宣布計劃在耶誕節前發放1,776美元的「戰士紅利」給145萬名現役軍人，並將改革住房。

這場演說持續約18分鐘，完全以美國內政為主，未提到台灣、中國或其他國家。外媒注意到，川普這次演說罕見沒脫稿演出，但多項施政說法與實際數據不符，且避談近來與委內瑞拉急速升溫的緊張關係。整體來說，並未提出重大的新政策。

川普表示，他上任時承接的是一個爛攤子，並在就職後立即著手整頓。他批評美國邊境長期處於開放狀態，導致數百萬人「入侵」，並將這一情況歸咎於拜登政府，同時強調自己的政府為華府帶來的正面改變超過任何前任總統，還宣稱僅在短短幾個月內，美國已從最糟轉為最好，尤其是在移民議題上。

川普進一步聲稱，自他重返總統職位以來，海上毒品走私已下降90%，並宣布超過145萬名美國軍人將在耶誕節前獲得一筆「戰士紅利」，每人可領取1,776美元（新台幣5萬7,000元）。

川普提到自己第二任內獲得「創紀錄的18兆投資」。CNN指出這個數字並不屬實，根據白宮官網的數字為9.6兆美元。此外，實際數據顯示，2025年美國工廠建設投資已較2024年高點下滑，製造業復興的證據仍有限。

美國 川普 軍人

