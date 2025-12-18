換腎救命反喪命！捐腎者曾被臭鼬抓傷 受贈者狂犬病亡

美國密西根州發生一起極為罕見的病例。一名男子接受腎臟移植手術後，原以為重獲新生，沒想到卻因捐贈者體內潛伏的狂犬病病毒而不幸喪命。原來捐贈者生前曾被臭鼬抓傷，想不到病毒就這樣透過捐贈器官傳到受贈者身上，造成另一起悲劇。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在2024年12月，一名不具名的男子接受捐贈，在體內植入愛達荷州（Idaho）一名腦死捐贈者的腎臟。手術非常成功，但在五週後，病患卻開始出現腿部無力、顫抖、意識模糊及失禁等症狀。短短幾天內，他的病情就急轉直下，連帶出現發燒、吞嚥困難等症狀，最後男子一度要靠呼吸器維生，入院一週就撒手人寰。

由於男子出現狂犬病症狀，調查人員便朝此方向調查。但奇怪的是死者家屬堅稱男子並未接觸任何野生動物。負責人員更深入調查後，才發現是捐贈者感染狂犬病，再透過器官移植傳染到受贈者身上。

原來這名捐贈者在農場為了保護小貓而打趕臭鼬，雖然當時他覺得自己沒有受傷，但小腿出現了一道抓痕，不久後男子就出現幻覺和吞嚥困難等症狀，最後陷入昏迷。令人驚訝的是，捐贈者在進行篩檢時，狂犬病檢測呈現陰性，讓醫療人員一度以為男子是因其他慢性病身亡。一直到受贈者死亡後，美國疾病管制與預防中心（CDC）重新檢驗樣本，才在捐贈者的右腎切片中發現狂犬病病毒的RNA。

一發現以後，政府立刻跨州找出其他三名受贈者。除了不幸喪命的密西根男子外，另外還有三名位於加州、愛達荷州和新墨西哥州的病患，由於他們接受了捐贈者的角膜移植，為了保命只好趕緊再到醫院摘除植入的角膜。三人也隨即施打狂犬病免疫球蛋白與四劑疫苗，所幸目前沒有出現感染症狀。