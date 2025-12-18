快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

主張未獲「公平審判」 艾普斯坦前女友兼同夥聲請救濟請求釋放

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
圖為艾普斯坦個人收藏照片，可見到美前總統克林頓（中）、艾普斯坦（右）及其女友麥克斯威爾（右二）合影。法新社
圖為艾普斯坦個人收藏照片，可見到美前總統克林頓（中）、艾普斯坦（右）及其女友麥克斯威爾（右二）合影。法新社

法院紀錄顯示，已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的前女友兼同夥英國前社交名媛麥克斯威爾於今天請求聯邦法官撤銷她的性販運定罪並將其釋放，她稱有新證據顯示，其受憲法保障的權利在審判中遭到侵害，影響了她的審判公正性。

法新社報導，目前正在服刑的麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），因包括性販運未成年少女在內的罪名，被判處20年有期徒刑。她向曼哈頓（Manhattan）聯邦法院提出定罪後救濟聲請，外界普遍認為成功機率有限。

在這份冗長的聲請狀中，麥克斯威爾主張，「新近發現的證據」顯示，她「並未獲得由具備開放心態、獨立判斷的陪審員所進行的公平審判」。

麥克斯威爾是自行提交聲請狀，並未透過律師。

她寫道：「新證據揭露原告律師與政府之間勾結、隱匿證據以及檢方不當行為，如果陪審團當時知曉，他們就不會作出有罪裁決。」

此類定罪後聲請救濟在實務上成功率極低，且往往是罪犯試圖推翻定罪的最後手段。

現年63歲的麥克斯威爾於2022年入獄，罪名是為艾普斯坦誘拐未成年少女。艾普斯坦被控性販運，他於2019年在紐約監獄等待審判期間身亡。

今年10月，美國聯邦最高法院拒絕受理麥克斯威爾針對其性販運定罪所提出的上訴。聯邦最高法院未發表任何評論，即駁回了麥克斯威爾的上訴。

美國 憲法 未成年

延伸閱讀

共和黨議員格林：川普黨內支持度像「大壩潰堤」期中選舉困難

已故「淫魔」艾普斯坦私藏照曝光 川普、柯林頓等政商大咖名流入鏡

艾普斯坦檔案重傷桑默斯 川普不得不慎

「艾普斯坦電郵」重創聲譽！扛不住壓力？桑默斯暫卸哈佛教職

相關新聞

川普三度當總統？美憲法學者將出書討論 幕僚長曝川普屢提此事秘辛

華爾街日報報導，美國憲法學者兼律師德蕭維茲（Alan Dershowitz）正撰寫一本書，探討美國總統川普是否能在憲法框...

川普演說喊「榮景在即」是畫大餅？經濟數據未配合演出

美國總統川普周三晚間向全美發表大約20鐘的演說，白宮將其定位為年度施政回顧。他在演說中大力宣揚任內經濟成就，並承諾美國將...

主張未獲「公平審判」 艾普斯坦前女友兼同夥聲請救濟請求釋放

法院紀錄顯示，已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的前女友兼同夥英國前社交名媛麥克斯威爾於今天請求聯邦...

同時間同商品價差7% 美代購平台Instacart AI定價不公遭調查

美國雜貨代購平台Instacart因其人工智慧（AI）定價工具面臨批評，知情人士透露，美國聯邦貿易委員會（FTC）已對該...

川普祭H-1B等移民政策恐影響勞動力 股東促亞馬遜等企業說明

根據路透社取得的文件，一個與工會結盟的投資團體今天致函亞馬遜、沃爾瑪與Alphabet，要求說明美國總統川普的移民政策對...

州長下月簽提案！紐約州將允許末期病患「醫療善終」

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)17日表示已與州議會達成協議，將在明年1月簽署通過一項提案，允許紐約州預期壽命不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。