主張未獲「公平審判」 艾普斯坦前女友兼同夥聲請救濟請求釋放
法院紀錄顯示，已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的前女友兼同夥英國前社交名媛麥克斯威爾於今天請求聯邦法官撤銷她的性販運定罪並將其釋放，她稱有新證據顯示，其受憲法保障的權利在審判中遭到侵害，影響了她的審判公正性。
法新社報導，目前正在服刑的麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），因包括性販運未成年少女在內的罪名，被判處20年有期徒刑。她向曼哈頓（Manhattan）聯邦法院提出定罪後救濟聲請，外界普遍認為成功機率有限。
在這份冗長的聲請狀中，麥克斯威爾主張，「新近發現的證據」顯示，她「並未獲得由具備開放心態、獨立判斷的陪審員所進行的公平審判」。
麥克斯威爾是自行提交聲請狀，並未透過律師。
她寫道：「新證據揭露原告律師與政府之間勾結、隱匿證據以及檢方不當行為，如果陪審團當時知曉，他們就不會作出有罪裁決。」
此類定罪後聲請救濟在實務上成功率極低，且往往是罪犯試圖推翻定罪的最後手段。
現年63歲的麥克斯威爾於2022年入獄，罪名是為艾普斯坦誘拐未成年少女。艾普斯坦被控性販運，他於2019年在紐約監獄等待審判期間身亡。
今年10月，美國聯邦最高法院拒絕受理麥克斯威爾針對其性販運定罪所提出的上訴。聯邦最高法院未發表任何評論，即駁回了麥克斯威爾的上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言