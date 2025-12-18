同時間同商品價差7% 美代購平台Instacart AI定價不公遭調查

快訊

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國雜貨代購平台Instacart因其人工智慧（AI）定價工具面臨批評。路透

美國雜貨代購平台Instacart因其人工智慧（AI）定價工具面臨批評，知情人士透露，美國聯邦貿易委員會（FTC）已對該公司展開調查。

Instacart股價盤後交易下跌約10%。

上述知情人士表示，聯邦貿易委員會已對Instacart發出民事調查要求，且正在索取與Instacart定價工具Eversight相關的資訊。

該軟體允許Instacart平台上的零售商利用AI測試不同價格，但近期研究顯示，不同消費者在Instacart購買相同雜貨時，看到的價格卻不盡相同，引發外界批評。

聯邦貿易委員會在聲明中表示：「聯邦貿易委員會長期以來的政策是不對任何潛在或進行中的調查發表評論，但與許多美國人一樣，我們對媒體報導中關於Instacart涉嫌採取的定價行為感到不安。」

調查的啟動並不代表存在不當行為，且並非所有聯邦貿易委員會調查最終都會導致訴訟。

高昂的生活成本成為美國人首要日常擔憂之際，聯邦貿易委員會正著手處理企業利用科技制定價格的問題。

生活負擔問題（Affordability）在11月拉抬了民主黨的選情，讓他們贏得多場州及地方選舉，也成為總統川普及其共和黨所面臨的主要政治逆風。

●同樣商品，不同價格

一項針對4座城市、共437名購物者查看Instacart價格的研究顯示，在同一家店購買相同商品，價格卻大不相同。

根據非營利組織「基礎工作協作組織」（Groundwork Collaborative）、「消費者報告」（Consumer Reports）以及「更完美聯盟」（MorePerfect Union）進行的研究，在同一家商店購買相同的雜貨清單，總成本平均存在7%的差異。

研究作者寫道：「有些消費者發現，他們支付的雜貨價格，比其他消費者高出多達23%，即便是在完全相同的商店、購買完全相同的商品、且發生在完全相同的時間。」

Instacart的Eversight工具讓零售商能進行價格測試，以評估消費者對不同品項價格高低的反應。根據Instacart官網資料，使用Eversight的雜貨商營收可成長1%至3%。

